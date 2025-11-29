mopo plus logo
Legendäre Elektropioniere: Kraftwerk auf der Bühne im CCH.

Legendäre Elektropioniere: Kraftwerk auf der Bühne (Archivbild). Foto: IMAGO / Gonzales Photo

  • St. Pauli

paidTrotz Garderoben-Ärger: Kraftwerk-Fans in Jubel-Ekstase – dann gab’s einen Lacher

Keiner tanzt, niemand singt mit. Und trotzdem sind die Fans von Kraftwerk am Freitagabend im CCH nach jedem Song in Jubel-Ekstase. Die Düsseldorfer Techno-Erfinder und Giganten des Pop sorgten bei ihrem ausverkauften Konzert in Hamburg für einen wahrhaftigen Sound- und Bilderrausch mit hohem Suchtpotenzial! Und auch einen Lacher gab es bei ihrer „Multimedia“-Show …


