Keiner tanzt, niemand singt mit. Und trotzdem sind die Fans von Kraftwerk am Freitagabend im CCH nach jedem Song in Jubel-Ekstase. Die Düsseldorfer Techno-Erfinder und Giganten des Pop sorgten bei ihrem ausverkauften Konzert in Hamburg für einen wahrhaftigen Sound- und Bilderrausch mit hohem Suchtpotenzial! Und auch einen Lacher gab es bei ihrer „Multimedia“-Show …





