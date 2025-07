Lateinamerikanische Rhythmen und karibisches Flair im Stadtpark: Am heißesten Tag der Woche betrat die kubanisch-mexikanische US-Sängerin Camilo Cabella die Open-Air Bühne in Winterhude. Es ist ein Tour-Comeback in Deutschland nach mehr als sieben Jahren, bei der die 28-Jährige nicht nur gesanglich, sondern auch choreographisch ordentlich ablieferte. Doch über all dem schwebte die vorher angekündigte Gewitter-Warnung – und dann verdunkelten sich die Wolken plötzlich. Hamburger Wetter eben.