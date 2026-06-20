Johannes Oerding gewinnt sein „Heimspiel“ haushoch

Mit einem Sack voller Stargäste, mit einem Countryalbum und mit Peter Maffay macht sich Johannes Oerding selbst das größte Geschenk.

Es hat etwas von einer übergroßen Familienfeier, das „Heimspiel“ von Johannes Oerding an diesem extrem sonnigen, extrem warmen, extrem Heimspiel-lastigen Mittsommernachtsabend im Volksparkstadion am Stadtrand von Hamburg.

Alter, Geschlechter, Trikots – alles bunt gemischt. Wobei: die deutschen Nationalleibchen und die extra für das Konzert aufgelegten Oerding-Heimspiel-Trikots (70 Euro) halten sich ungefähr die Waage. Abgeschlagen: Trikots der eigentlichen Heimmannschaft. Und dann ist da auch noch eine Frau, die in ihrem St.-Pauli-T-Shirt ziemlich zufrieden aus der Wäsche guckt. Und sich sicher später über den kurzen Gastauftritt von Ina Bredehorn freut.

Aber am Ende ist von dem ganzen Brimborium gar nicht mehr viel übrig: Da steht nur noch ein Junge mit einer Gitarre und singt von diesem „einen Moment“. Und man vergisst genau so lange, dass man mit Zehntausenden anderen im Volksparkstadion ist und freut sich, dass Johannes Oerding nur für einen singt, für niemanden sonst: „Du und ich: forever young.“

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Und weil's ja irgendwie ein runder Geburtstag, ein Jubiläum, Feiertag oder jedenfalls irgendwas ist, was ganz groß gefeiert sein will, haben zwischendurch mal Pyroeffekte geknallt und E-Gitarren gekreischt. Aber eben nur ganz kurz, dann war „wieder Zeit zum Durchatmen“.

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Die unerfreuliche Welt da draußen hat an diesem Samstagabend Pause

Opener Stefanie Heinzmann kommt nochmal mit auf die Bühne – „Ich will das hier ein Leben lang“ – und man hat schon wieder den Verdacht, dass das Ganze hier wirklich in erster Linie Herzenswunsch von Oerding und erst danach eine gute Geschäftsidee ist.

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Wie gesagt: Die oftmals unerfreuliche Welt da draußen hat heute Pause; zumindest für einen „Wimpernschlag“ sind im Volkspark nur gute Gefühle erlaubt. Nicht immer fröhlich, aber immer positiv. Beim Song für seinen verstorbenen Vater hat nicht nur Oerding Tränen in den Augen und trotzdem: „Danke Hamburg, das ist ein gutes Gefühl.“

Beim Familientreffen erinnert man sich schließlich auch an die, die nicht mehr dabei sein können.

Johannes Oerding hat einen ganzen Rollkoffer voller Stargäste dabei

Und im besten Fall ist nicht nur die Mischpoke, sondern auch die selbst ausgesuchte Familie dabei: Heinzmann ist die erste in einem ganzen Rollkoffer voller Stargäste, später kommen unter anderem Ina „Deine Cousine“ Bredehorn (natürlich mit prominent präsentiertem St.-Pauli-Logo), Wincent Weiß und Michael Patrick Kelly für einen oder zwei Songs dazu.

Die „Eiszeit 2.0“ der Realität schleicht sich trotzdem zwischendurch ein – zum Glück ist Peter Maffay da, um zusammen mit Oerding den Sommer zurückzuholen: „Ich freu mich so sehr – ihr habt alles richtig gemacht.“ Wer „ihr“ ist? Egal.

Oh, und die beiden haben zusammen ein Album aufgenommen: „Nashville“ heißt es (und kommt im Oktober raus) – und wo man grad mal in so lauschiger Runde ist, nimmt man doch noch eben ein Musikvideo auf für die erste Auskopplung „Ein Leben lang ist nicht lang“ und stimmt den Maffay-Klassiker mit den sieben Brücken an.

Und was wäre, wenn es geregnet hätte?

Der kleinen, gemeinen Stimme aus dem Hinterkopf bleibt dann nur noch die Frage danach, wie harmonisch das Ganze bei „Hamburger Regen“ gewesen wäre: Ach ja, selbst dafür hat Johannes Oerding die Lösung parat: Der nämlich „macht nass, aber tut gar nicht weh“. Und man „freut sich noch mehr, die Sonne zu sehen“. „Ich kann keine Songs ohne Happy End schreiben“, hat er vorher zugegeben. Die kleine, gemeine Stimme seufzt: „Alles gut, Augen zu.“

Selbst der größte Zyniker muss sich Johannes Oerding (und seine Fans) als glückliche Menschen vorstellen. Gerade bei einem mehr als drei Stunden langen „Heimspiel“.