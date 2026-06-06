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Jack White (hier bei einem Konzert in Liverpool) hat für seinen Auftritt in Hamburg komplettes Kameraverbot erlassen - das galt auch für Pressefotografen.

Jack White (hier bei einem Konzert in Liverpool) hat für seinen Auftritt in Hamburg ein komplettes Kameraverbot erlassen - das galt auch für Pressefotografen. Foto: picture alliance / Sipa USA | Alex Cropper

paidJack White in Hamburg: Wie gut kann man bitte sein?

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So. Gut. Mit dem Mastermind aus Detroit geht es in der Georg-Elser-Halle durch mehr als ein Vierteljahrhundert Musikgeschichte – und nichts klingt auch nur im Ansatz angejahrt.

„Ihr wart unglaublich – ich war Jack White.“ Und mit dieser Verabschiedung ist eigentlich auch schon alles gesagt. Nee, stimmt gar nicht. Denn wenn jemand unglaublich war an diesem Abend in der sehr zu Recht ausverkauften Georg-Elser-Halle, dann war es der Mann aus Detroit, Michigan.

Einmal in seinem Sakko stecken (nicht mehr rot wie zu The-White-Stripes-Tagen, sondern schwarz mit Sternchen, „wegen dem Star Club“) und aus einem Back-Katalog auswählen können, für den andere Musiker ihren bevorzugten Arm geben würden. Einmal vor einem Publikum spielen, von dem man ganz sicher (!) weiß, dass es nicht angeleitet, -gefeuert oder -geführt werden muss, weil von vornherein alles klar ist: Von der Bühne kommt die Musik, aus dem Publikum kommt der Jubel – und von überall her kommt die Energie.

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