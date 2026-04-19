mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Schlager-Legende Howard Carpendale auf Abschiedstournee – hier in Berlin.

Auf seiner Abschiedstournee präsentiert sich Howard Carpendale mit fetter Band, erstklassigen Arrangements und netten Geschichten – hier in Berlin. Foto: picture alliance / PIC ONE | Peter Engelke

  • Bahrenfeld

paid„Howie“ in Hamburg: Der beste Carpendale, den es je gab

kommentar icon
arrow down

Für das finale Konzert seiner finalen Tournee gastierte Howard Carpendale (80) am Sonnabend in der Barclays-Arena in Hamburg. Künstler, die wie er schon öfter einen Rücktritt vom Rücktritt machten, stehen gerne mal unter dem Generalverdacht, den richtigen Moment des Abschieds verpasst zu haben. Das dürfte von Howie niemand behaupten: Die Schlagerlegende präsentierte sich mit fetter Band, erstklassigen Arrangements seiner Lieder, netten Geschichten und prominenten Familienmitgliedern. Nur bei dem Thema Abschied ruderte er nun doch wieder zurück …


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test