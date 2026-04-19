Für das finale Konzert seiner finalen Tournee gastierte Howard Carpendale (80) am Sonnabend in der Barclays-Arena in Hamburg. Künstler, die wie er schon öfter einen Rücktritt vom Rücktritt machten, stehen gerne mal unter dem Generalverdacht, den richtigen Moment des Abschieds verpasst zu haben. Das dürfte von Howie niemand behaupten: Die Schlagerlegende präsentierte sich mit fetter Band, erstklassigen Arrangements seiner Lieder, netten Geschichten und prominenten Familienmitgliedern. Nur bei dem Thema Abschied ruderte er nun doch wieder zurück …





