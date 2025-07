Will Smith spielt sein erstes Konzert in Hamburg, und alle sind aus dem Häuschen! Nicht nur hat der Rapper ein Riesenbündel an Hits dabei, mit dem er immer wieder die Brücke zwischen seiner Musik- und seiner Hollywood-Karriere schlägt. Der Grammy- und Oscar-Gewinner zeigt sich bei seinem starken Auftritt auch überaus volksnah, sympathisch und voller Dankbarkeit gegenüber seinen Fans.