„Freude an der Musik“ hat die Band als Gründe für ihr Comeback angegeben. Genauso sieht das, was Deniz Jaspersen und Co. in der Elbphilharmonie veranstalten, auch aus. Foto: Sebastian Madej

  • HafenCity

paidHeimspiel auf ungewohntem Terrain: Herrenmagazin erobern die Elphi

Fast zehn Jahre lang war von der Hamburger Indie-Band Herrenmagazin nichts zu hören. Jetzt ist sie wieder zurück – und reißt ihre Fans in der Elbphilharmonie zu Begeisterungsstürmen hin.

Er sei „sehr aufgeregt“, lässt Sänger Deniz Jaspersen wissen, und feuert – nicht ganz ernstgemeint – das Publikum im Kleinen Saal zu noch mehr Applaus an. Dabei wäre das gar nicht nötig. Nach dem ersten Song, den Jaspersen solo, nur mit Gitarre singt, gibt es tosenden Jubel. Nach dem zweiten die ersten Standing Ovations. Die Elbphilharmonie mag für die Band ein ungewohnter Ort für ein Konzert sein, trotzdem: Mehr Heimspiel geht nicht.

