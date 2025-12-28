Was Ende 2022 mit der Ausstellung „Eine Stadt wird bunt“ im Museum für Hamburgische Geschichte begann, fand am Sonnabend in der ausverkauften Markthalle seinen würdigen Abschluss: X-Mas Jam, die große Rückkehr der Hamburger Hip-Hop-Urgesteine. Von Selma Montana über RAF, City Nord, Poetz of Peeze bis zu Fünf Sterne Deluxe und Absolute Beginner: Dieser Abend fühlte sich weniger wie ein Konzert sondern vielmehr wie ein Klassentreffen der Szene an – mit Gänsehautgarantie und fetter Überraschung zum Schluss.

Der Andrang war enorm, dauerte der Vorverkauf im September doch nur Minuten. Draußen vor der Markthalle am Klosterwall hielten bis kurz vor Beginn Fans selbstgemalte „Suche Tickets“-Schilder in die kalte Nacht. Drinnen war die Stimmung da schon von der ersten Minute an wie elektrisiert.