Wenn der größte Hit „I Am Only Happy When It Rains“ heißt, dann entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass die Wünsche von Sängerin Shirley Manson und ihrer Band am Donnerstagabend auf der Stadtparker Freilichtbühne erhört wurden. Für das hartgesottene Hamburger Publikum aber kein Problem, das in quietschbunten Ponchos den Rocksound des Quintetts euphorisch feierte.

Ein Lachen konnte sich Shirley Manson nicht verkneifen, als sie und ihre Bandkollegen zu Angelo Badalamentis Titelmelodie der TV-Serie „Twin Peaks“ auf die Bühne kamen. Ein Blick ins knapp dreiviertel gefüllte Stadtpark-Areal brach wohl mit den Sehgewohnheiten: Statt ausgewaschenen Garbage-Tourshirts aus den 90er-Jahren, präsentierte das Ü-40-Publikum die neueste Mode wetterfester Funktionsjacken. Viele hatten sich spontan ein paar Plastiktüten übergeworfen, um nicht völlig durchnässt zu werden. „Sorry!“, rief Manson in die Menge, um kurz darauf den Song „There’s No Future in Optimism“ (noch so ein pessimistischer Titel!) vom letztjährigen Album „Let All What We Imagine Be The Light“ anzustimmen. Der Auftakt zu kurzweiligen, mitunter wunderbar unterhaltsamen und lustigen 90 Minuten.

Garbage in Hamburg: Keine 90er-Jahre-Retroshow

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Hinterm Schlagzeug hatte sich eine wahre Musiklegende eingerichtet: Butch Vig, der 1991 das Album „Nevermind“ von Nirvana produzierte und später auch Smashing Pumpkins und weiteren Bands (Sonic Youth, Foo Fighters) zu Weltruhm verhalf. 1995, da war Grunge eigentlich schon klinisch tot, gründete er Garbage, um auch mal aus dem Studio rauszukommen und die Welt zu sehen. Die Band spielte einen griffigen Mix aus Alternative Rock, Pop und Industrial-Klängen, schön kantig, aber trotzdem kompatibel für das Musikfernsehen bei MTV und Viva. „I Think I’m Paranoid“ und „Stupid Girl“ waren frühe Hits, die an diesem Abend auch im Stadtpark gespielt wurden.

Shirley Manson auf der Bühne im Stadtpark Hamburg. Sebastian Madej

Von einer 90er-Jahre-Retroshow war dennoch nicht die Rede. Garbage haben seit Beginn ihrer Karriere konstant neue Alben aufgenommen, das letzte Gastspiel in Hamburg liegt aber fast 25 Jahre zurück.

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Umso erfreulicher, dass Shirley Manson eine Liebeserklärung in mehrfacher Ausführung parat hatte. Zum einen lobte sie Deutschland („Hier funktioniert wirklich alles“), machte dem Publikum unzählige Komplimente („ohne euch würde hier nichts laufen“) und sprach dem Ordner vor ihr ein ganz besonderes Lob aus: „Du stehst hier im Regen und fragst dich wahrscheinlich, warum du diesen Job machst. Toll, dass du da bist!“

Manson – blond-silberner Pferdeschwanz, statt roter Mähne – sah einfach toll aus. Ihr Look, irgendwo zwischen Nina Hagen und chinesischem Drachen, war ein schöner Kontrast zum grauen Himmel. Mit „Lovesong“ von The Cure spielte die Band sogar einen Coversong, es folgten mit „Boys Wanna Fight“, „When I Grow Up“ und „The Day That I Met God” ältere und neuere Songs.

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Die gute Stimmung konnte nicht getrübt werden, auch nicht durch eine spontanen Frust-Monolog, als die Sängerin über den britischen Ex-Premierminister David Cameron herzog, der 2013 das Brexit-Referendum auslöste und die Arbeitsbedingungen für viele britische Künstler erschwerte. Der letzte Song war auch das Highlight, na klar, „I’m Only Happy When it Rains“. Ironischerweise war zu diesem Zeitpunkt der Himmel wieder strahlend blau, von Regenwolken im Hamburger Abendhimmel keine Spur mehr.