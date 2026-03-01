mopo plus logo
Er braucht nicht viel, um die ausverkaufte Barclays Arena in einen Tanztempel zu verwandeln. Eros Ramazzotti begeistert einmal mehr die Hamburger.

Foto: Fabian Lippke

  • Bahrenfeld

paidFrauenheld mit viel Menschlichkeit: Eros Ramazzotti begeistert in „Amburgo“!

Eros Ramazzotti ist ein pünktlicher Italiener. Auf seiner „Una Storia Importante“-Welttournee steht er diszipliniert um 20 Uhr auf der Bühne, auf Instagram ließ er Fans auf seiner Fahrt in der schwarzen Limo in die Barclays Arena teilhaben. Mit den Konzerten feiert der Römer sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Dabei wird er in „Amburgo“ seinem Image als Italiens Topmusiker genauso gerecht wie dem des Frauenhelden …


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

