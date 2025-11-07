mopo plus logo
Die Sängerin steht auf der Bühne, schaut nach oben, sie ist in rotes Licht getaucht

Blutrotes Licht, was für ein Drama! Zaho de Sagazan auf der Bühne – hier bei einer Arte-Aufzeichnung in Lyon. Foto: ARTE France/Nicko Guihal

paidFrankreichs Superstar Zaho de Sagazan: Drama in der Elbphilharmonie

Sie spricht nicht. Sie wirft sich auf den Boden. Sie geht den Dirigenten an. Sie verlässt die Bühne. Was ist da los am Donnerstagabend beim Hamburg-Konzert von Frankreichs jüngstem Superstar? Großes Drama? Aber wie! Und das Publikum in der Elbphilharmonie liegt Zaho de Sagazan zu Füßen. Was für ein Auftritt!

Schon das Setting ist besonders. Denn eigentlich macht Zaho de Sagazan Musik, zu der man tanzen kann. Tanzen muss. Elektro – und zwar von der durchaus ballernden Art – trifft bei ihr auf Chanson. Ihr letzter Auftritt in Hamburg war im Feldstraßen-Bunker. Beton, Stahl, Stroboskop-Gewitter. Das passt. Aber die Elbphilharmonie?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

