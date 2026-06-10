Es war zwar nicht „Cold As Ice“, aber einen ordentlichen Schauer gab es für die Besucher des seit Wochen ausverkauften Stadtpark-Konzerts von Foreigner dennoch – und das noch bevor die Band überhaupt die Bühne betreten hatte. Aber echte Nordlichter schütteln das ab und feiern trotzdem.

„Ladies and Gentlemen, would you please welcome Foreigner!“, kündigte eine Ansage vom Band die britisch-amerikanische Rockband standesgemäß an. Freudiger Jubel brandete auf, als die Herren ihre Positionen einnahmen. Als letzter rannte Luis Maldonado im fliederfarbenen Anzug auf die Bühne. Bitte wer?

Man merkte dem Publikum an, dass es sichtlich irritiert war! Denn dass Kelly Hansen, der 2005 Original-Sänger Lou Gramm ersetzte, die Gruppe im vergangenen Jahr aus privaten Gründen verlassen hatte, hatte sich offensichtlich noch nicht bis zu jedem rumgesprochen. Der Power-Stimme und -Performance von Hansen war es in den letzten zwei Dekaden zu verdanken, dass Foreigner in ihre nächste Ära als erfolgreiche Live-Band durchstarten konnten.

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Foreigner mit neuem Frontmann im Hamburger Stadtpark

Maldonado hatte sich als Gitarrist und Backing-Vocalist bereits 2021 der Gruppe angeschlossen und wechselt nach Hansens Weggang nun in die Frontmann-Position. Noch hat er nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag! Dass er schon beim Einlaufen auf die Stadtpark-Bühne den Mikrofonständer in die Luft streckte, war fast so, als wollte er sagen: „Ja, ich bin’s, euer neuer Sänger!“

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Seit Wochen ausverkauft: der Stadtpark beim Konzert von Foreigner. Fabian Lippke

Kaum hatte man den Eindruck verarbeitet, wurde einem schmerzlich bewusst, dass auch das letzte tourende Original-Mitglied Mick Jones, Stiefvater des erfolgreichen Star-Produzenten Mark Ronson, fehlte. Beim letzten Stadtpark-Konzert von Foreigner war er noch dabei. Seine Parkinson-Erkrankung hat sich verschlechtert, so dass er seit 2023 nur noch hinter den Kulissen die Fäden zieht. Im Internet witzeln deshalb einige, dass heutzutage nur noch die beste Coverband von Foreigner auf der Bühne stünde.

Der Neue klingt mehr nach Foreigner als sein Vorgänger

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So oder so, die Betonung liegt dann wohl auf „beste“. Denn als Maldonado mit „Long Long Way From Home“ vom Debütalbum von 1977 eine Live-Kostprobe seiner Stimme gibt, ist es erstaunlich, wie sehr er nach original Foreigner klingt – sogar noch mehr als sein Vorgänger! Er hat nicht ganz die gesangliche Power eines Hansen und die Rockstar-Attitüde noch nicht 100-prozentig inhaliert – besitzt aber eine megagute Rockröhre, die die Klassiker von Foreigner absolut tragen kann.

Maldonado bemüht sich redlich, dem Publikum einzuheizen: „Hello Hamburg! Ihr klingt wie wilde Tiere! Wir haben eine Nacht voll echtem Rock’n’Roll für euch. Seid ihr bereit? Seid ihr sicher? Klingen so wilde Tiere?“, meint er zur Begrüßung. Aber noch mag Hamburg nicht brüllen wie die Löwen.

„Let me hear you!“, ruft Maldonado später, zeigt mit dem Finger in die Menge und wirbelt mit dem Mikrofonständer über die Bühne. Dass das mit Schweineorgel dekorierte „Cold As Ice“ und der Kuschelrock-Klassiker „Waiting For A Girl Like You“ recht zu Anfang des Konzerts kommen, wärmt das Publikum langsam, aber sicher auf. Der Sound wird dynamischer und fetter, was hilft.

„Feels Like The First Time“ – und zieht sich

Maldonado erzählt von dem Abend, als Foreigner 2024 in die Rock And Roll Hall of Fame aufgenommen wurden. „Ich möchte die Erinnerung an diese besondere Nacht lebendig machen mit euch – mit dem ersten Song, der diese Band überall auf der Welt auf die Karte gebracht hat.“ „Feels Like The First Time“ dürfte auch Maldonado, mittlerweile das Tamburin schüttelnd, in seiner Situation aus der Seele sprechen. Das Publikum klatscht im Takt mit. Es läuft.

Die Setlist ist bei Foreigner zwar seit Jahren ziemlich gleich, die Arrangements aber immer mal ein bisschen anders. So gibt es Piano-Klänge, DJ-Einlagen und reichlich überdehnte Instrumentensoli in den Stücken. Letzteres kann schon mal nerven, so wie beim Hit „Juke Box Hero“. Auch die Bandvorstellung in der Mitte des Songs dauert gefühlt ewig. Ansonsten gibt Maldonado Gas, singt das Lied ganz vorne auf dem Gras beim Publikum mit voller Rockröhre. Elektrisierend!

Foreigner in Hamburg: „Lasst uns zusammen singen“

Für die Zugabe haben sich Foreigner einen Gag einfallen lassen: Sie kommen in den WM-Trikots von Deutschland auf die Bühne und spielen den Fußball-affinen Stampfer „Seven Nation Army“ von den White Stripes an.

Ein tiefer Seufzer geht durch das Publikum, als dann die ersten Töne von „I Want To Know What Love Is“ anklingen. „Lasst uns noch mal zusammen singen. Und wenn ihr singt, denkt an jemanden, den ihr liebt und den ihr vermisst“, motiviert Maldonado. Um wenig später mit dem von Gitarrensoli dekorierten Rockklassiker „Hot Blooded“ die Hamburger aufgeheizt in die kühle Nacht zu entlassen.

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Die Feuertaufe in Hamburg mit neuem Sänger ist für Foreigner geglückt, seine Stimme ein Glücksfall für die Band. Fortsetzung folgt: Für kommendes Jahr hat die Gruppe ihre „50th Anniversary Tour“ mit Europe („The Final Countdown“) als Special Guest angekündigt, die sie am 13.10.2027 auch in der Barclays-Arena in Hamburg führen wird. Der Ticketvorverkauf dafür startet bereits am 10. Juni.