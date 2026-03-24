Kaum zu glauben, aber es gibt neben Harry Styles noch ein Bandmitglied der bis 2016 aktiven britischen Boyband One Direction, das 1a-Musik macht! Louis Tomlinson spielte am Montag das erste Konzert seiner „How Did We Get Here?“-Welttournee in der Barclays-Arena in Hamburg und lieferte Britpop vom Feinsten, garniert mit dem Fluchen der nordenglischen Mundart. Der 34-Jährige zeigte aber auch Nerven…





