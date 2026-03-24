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Louis Tomlinson Hamburg Tour Bühne

Louis Tomlinson feierte seinen Welttour-Auftakt in der Barclays-Arena. Foto: Fabian Lippke

  • Bahrenfeld

paidEuphorisierender Britpop: One-Direction-Star feiert Welttour-Auftakt in Hamburg

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Kaum zu glauben, aber es gibt neben Harry Styles noch ein Bandmitglied der bis 2016 aktiven britischen Boyband One Direction, das 1a-Musik macht! Louis Tomlinson spielte am Montag das erste Konzert seiner „How Did We Get Here?“-Welttournee in der Barclays-Arena in Hamburg und lieferte Britpop vom Feinsten, garniert mit dem Fluchen der nordenglischen Mundart. Der 34-Jährige zeigte aber auch Nerven…


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