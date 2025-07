Seit 40 Jahren machen „Element of Crime° Musik – und auch manche der Fans, die zum Konzert am Dienstag im Stadtpark kamen, dürften die Gruppe um Sven Regener schon seit Jahrzehnten verfolgen. Doch selbst Kenner der Band konnten an diesem Abend noch dazulernen.

Denn wer hätte gedacht, dass es Katzen sind, die „Element of Crime“ zu einem solch festen Bestandteil der deutschen Musiklandschaft gemacht haben? Klar, „Unscharf mit Katze“, so heißt das Motto der Tour und auch der erste Song an diesem Abend. Aber, so erzählt Sänger Sven Regener in seinem typischen Plauderton, Katzen ziehen sich schon von Anfang an durch die Texte von „Element of Crime°. „Vielleicht ist das das Geheimnis dieser Band“, spekuliert er und sinniert darüber, dass die Tiere ja auch im Internet ein Klickbringer sind: „Vielleicht läuft es deshalb so gut für uns.“

„Element of Crime“ in Hamburg: Wenn Sven Regener die Trompete rausholt