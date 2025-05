Es ist selten, dass eine Künstlerin mit einer solchen Strahlkraft in Hamburg auftritt. 80 Millionen Follower auf Instagram, 45 Milliarden Streams weltweit: Dua Lipa ist eine Wucht. Einer der größten Popstars des Planeten. Am Montagabend zeigte die Britin mit ihrer gigantischen Show in der Barclays Arena, warum sie so erfolgreich ist. Und zwischendrin, da sang sie den Hit einer Hamburger Sängerin. Über einen Abend, der Hoffnung macht.