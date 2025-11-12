Mehr als drei Monate nach dem Vorverkaufsstart der Tickets für das Wacken Open Air (WOA) sind diese noch immer erhältlich. Das ist ungewöhnlich, denn es gab Jahre, in denen sie binnen weniger Tage und sogar Stunden ausverkauft waren. Für die 35. WOA-Ausgabe in 2026 gibt es drei Kategorien, Karten sind teurer – und es gibt erstmals eine Ticketgebühr.

Mal waren es nur wenige Tage oder sogar nur ein paar Stunden. In diesem Jahr dauert es – erneut – etwas länger, bis die Karten für das kommende Wacken Open Air ausverkauft sind. Für das weltgrößte Heavy-Metal-Festival in 2025 hatte jener Zeitpunkt, was ungewöhnlich war, bereits knapp zwei Monate (57 Tage) gedauert. Nach dem Verkaufsstart am Abreisesonntag des WOA 2024, dem Vormittag des 4. August, waren die 85.000 Tickets für 2025 letztlich erst am 30. September alle weg.