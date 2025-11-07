Calum Scott verfügt über eine außergewöhnliche Stimme und eine besondere Verbindung zu den Fans. Beides kann der Engländer in der Barclays Arena zeigen – aber nicht von Anfang an.

Scott ist auf Tour mit seinem neuen Album „Avenoir“, das vor drei Wochen erschienen ist. Geprägt ist es von radiotauglichen Popsongs, und so startet der 37-Jährige mit voller Bandunterstützung. Das Problem: Seine Stimme wird von E-Gitarre und Schlagzeug verschluckt, der Funke springt nicht über.