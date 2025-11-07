mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Calum Scott spielte am Donnerstag in der Barclays Arena.

Calum Scott spielte am Donnerstag in der Barclays Arena. Foto: Fabian Lippke

paidCalum Scott in der Barclays Arena: Erst in der Heulecke springt der Funke über

kommentar icon
arrow down

Calum Scott verfügt über eine außergewöhnliche Stimme und eine besondere Verbindung zu den Fans. Beides kann der Engländer in der Barclays Arena zeigen – aber nicht von Anfang an.

Scott ist auf Tour mit seinem neuen Album „Avenoir“, das vor drei Wochen erschienen ist. Geprägt ist es von radiotauglichen Popsongs, und so startet der 37-Jährige mit voller Bandunterstützung. Das Problem: Seine Stimme wird von E-Gitarre und Schlagzeug verschluckt, der Funke springt nicht über.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test