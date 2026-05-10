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Was für eine Bühnenpräsenz! Bosse und seine band begeistern in der Barclays-Arena.

Was für eine Bühnenpräsenz! Bosse und seine Band begeistern in der Barclays-Arena. Foto: Sebastian Madej

  • Bahrenfeld

paidBosse-Show in Hamburg: Konfetti, „Schönste Zeit“ – und ein Wermutstropfen

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Unter den erfolgreichen deutschsprachigen Popstars ist er vielleicht der lässigste. Bei Bosses Konzert in der fast ausverkauften Mehrzweckhalle im Volkspark reihten sich Hit an Hit, die frei von Kitsch und Klischees sind. Ein umjubeltes Heimspiel für den Wahl-Hamburger. 

Zu Beginn ein Bild, wie aus einem Theaterstück: Die Silhouette eines Mannes auf einen riesigen Vorhang projiziert, in der Hand ein Megafon: Die Stimme klingt blechern und verzerrt, als wäre man auf einer Demo. Das Motto ist klar, hier kommt Axel „Aki“ Bosse, der Popsänger mit Attitüde und Appellbedürfnis.

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