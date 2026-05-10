Unter den erfolgreichen deutschsprachigen Popstars ist er vielleicht der lässigste. Bei Bosses Konzert in der fast ausverkauften Mehrzweckhalle im Volkspark reihten sich Hit an Hit, die frei von Kitsch und Klischees sind. Ein umjubeltes Heimspiel für den Wahl-Hamburger.

Zu Beginn ein Bild, wie aus einem Theaterstück: Die Silhouette eines Mannes auf einen riesigen Vorhang projiziert, in der Hand ein Megafon: Die Stimme klingt blechern und verzerrt, als wäre man auf einer Demo. Das Motto ist klar, hier kommt Axel „Aki“ Bosse, der Popsänger mit Attitüde und Appellbedürfnis.