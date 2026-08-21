Um 20.10 Uhr wird die Bühne noch einmal trockengewischt, während die letzten Regentropfen des Abends das Bier im Publikum verdünnen. Sieben Minuten später donnert „Die Vögel scheißen vom Himmel“ aus den Boxen, AnnenMayKantereit eröffnen mit „Marie“ den Hamburger Kultursommer auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld – und setzen die Messlatte für die kommenden rund zwei Stunden direkt ziemlich weit oben an.

Pickepackevoll ist es. Das Konzert am Donnerstag wie auch die heutige Zugabe sind restlos ausverkauft. Einheitslook im Publikum: Regenponcho und Lächeln im Gesicht. Die dunklen Wolken lösen sich rasch auf, ein wunderschöner Regenbogen zeigt sich gegenüber der Bühne. Die Kölner Musiktruppe hat neben mehr als einem Jahrzehnt Bandgeschichte allerbeste Laune im Gepäck. Frontmann May schäkert mit dem Publikum, flirtet, macht Komplimente („Ihr gebt uns hier so viel“), holt sich warmen Applaus ab, als er die Toleranz der Hamburger hervorhebt.

Die Gänsehaut-Stimme von Henning May ist einzigartig

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Es passt so ziemlich alles auf der Trabrennbahn. Die Band spielt eine mehr als 20 Lieder umfassende Setlist querbeet durch die vier Studioalben. Über die Stimme von Henning May, der mit kurzer dunkler Jeans und schwarzem Band-Hoodie so wirkt, als würde er noch schnell die letzte Tüte Milch von der Tanke fürs Katerfrühstück holen, braucht man eigentlich nicht mehr viele Worte verlieren. Eine wie seine, diese Gänsehaut-Reibe, findet man so schnell in Deutschland kein zweites Mal.

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Der Sound von AnnenMayKantereit passt ebenso gut zu einem Sofa-Konzert wie eben hier auf den regennassen Acker. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis der Band, die einem, egal aus welchem Umfeld man kommt, eine Seitentür für entspannte Stunden öffnet. Weil die Texte selten tief gehen (Niemand reimt „dann“ auf „daran“ so schön wie May!), was Muffel gerne bemängeln, dafür Beziehungen spiegeln, von gescheiterten Liebschaften erzählen, Gefühle beschreiben und einfach zu merken sind.

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AnnenMayKantereit arbeiten an einem neuen Album

Einige Songs, wie „21, 22, 23“, werden aufgrund des leicht fortgeschrittenen Alters der Bandmitglieder leicht modifiziert. Zwischendurch unterstützen Posaune, Saxofon und zwei Trompeten, was viele der Lieder, wie „Du bist anders“, noch ’ne Spur tanzbarer macht.

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Hach, schön! Ein Regenbogen begrüßt AnnenMayKantereit auf der Trabrennbahn. Julian König Da fliegen sie, die Herzen, in Richtung AnnenMayKantereit. Fabian Lippke Das Wetter war nicht ganz Open-Air-ideal, aber davon ließen sich AnnenMayKantereit und Fans nicht unterkriegen. Fabian Lippke

Getanzt wird entsprechend viel. Auch Frontmann May ist eigentlich durchgängig in Bewegung, spielt Lufttrompete und -gitarre, grinst schelmisch nach vielen Liedern, hat sichtlich Spaß, bedankt sich immer wieder artig für die Zuneigung des Publikums.

Kölner Band spielt alle großen Hits

Außerdem haben die drei Kölner eine Mini-Bühne auf der Bühne aufgebaut. Sie arbeiten aktuell an einem neuen Album, verrät Schlagzeuger Severin Kantereit. Und weil das auf Tour eher schwierig sei, nehmen sie frische Songs direkt live auf. „Wenn ihr zu laut oder falsch singt“, witzelt May, „können wir euch in der Aufnahme einfach leiser drehen.“ Am Ende scheint er zufrieden, ballt die Fäuste, jubelt. Zur Belohnung gibt es direkt danach

„Pocahontas“.Ohnehin werden alle Hits gespielt – auch wenn auf einige länger gewartet werden muss. So gibt es „Barfuß am Klavier“, die kölsche Hymne „Tommi“ und „Ausgehen“ erst als Zugaben. Der Regen hat sich da längst verzogen, und für heute sind deutlich weniger Tropfen angesagt.