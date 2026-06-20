Die 35-Jährige fordert ihre Fans: Minutenlang herrscht Stille zwischen den Songs – wer laut ist, wird ermahnt.

Die neuseeländische Sängerin Aldous Harding (hier bei einem Konzert in Kopenhagen) auf der Bühne. Gonzales Photo/Peter Troest

31 Grad meldet die Wetter-App am Freitagabend noch, kurz bevor die neuseeländische Sängerin Aldous Harding ihr Konzert beginnt.

„I know, it’s not comfortable“, wird die 35-Jährige später das tapfer vor sich hin transpirierende Publikum in der Großen Freiheit bemitleiden.

Aldous Harding: Hochkonzentriert – und exzellent!

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Sie selbst schält sich erst nach Song Nummer Drei aus ihrer glänzenden Collegejacke, nimmt schüchtern Kontakt zum Publikum auf: Ein Winken, ein leises „Hi“, that’s it. Dass Aldous Harding wenig bis gar nicht zwischen ihren Songs spricht, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Hamburg bildet da keine Ausnahme.

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Aber wer braucht schon ein anbiederndes „Hamburg, seid ihr gut drauf?“, wenn man stattdessen einer hochkonzentrierten Musikerin dabei zusehen kann, wie sie sich langsam-eckig um den Mikrofonständer bewegt, als wäre sie eine übernächtigte Marionette? Was Performance und was womöglich (neurodiverses) Naturell ist, darüber diskutieren Fans schon länger intensiv. Keine Frage ist: Hardings aktuelles Album „Train On The Island“ ist exzellent.

Als ein Fan zu laut wird, ermahnt ihn die Künstlerin

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Das Titelstück mäandert zu Beginn fast zehn Minuten durch den Club. Was für eine Stimme! Mal dunkel, dann plötzlich hell, mal schreiend, dann wieder ganz sanft. Gern wechselt Harding ihren Tonfall mitten im Song, grandios bei „Leathery Whip“ (vom 2022er-Album „Warm Chris“). Als ein Fan vor Begeisterung nicht mehr an sich halten kann und laut „Wo-Hoo!“ hineinruft, schaut Harding streng und ermahnt ihn: „Relax – and be quiet!“

Dass sie mit Konventionen wenig anfangen kann, zeigt auch das Bühnen-Setting: Wer sagt, dass der Drummer immer hinten in der Mitte positioniert sein müssen? Bei Harding sitzt er vorne links, die anderen Bandmitglieder verteilen sich im Halbkreis um sie. Harding selbst spielt Akustikgitarre, sitzt dabei auf einem Hocker, steht dann wieder Schellenkranz-wackelnd mal tänzelnd, mal wie angewachsen am Bühnenrand. Einmal legt sie sich sogar rücklings auf den Bühnenboden und verharrt dort minutenlang.

Kurz vor der Zugabe wirkt sie dann gelöster: Sollte man irgendwelche Drogen dabei haben, wäre jetzt ein guter Moment sie zu nehmen, sagt Harding und lächelt. Dann spielt sie noch zwei ihrer hypnotisierenden Songs, die Hitze ist da schon lange kein Thema mehr.