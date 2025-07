Mit „Moon Safari“ lieferten die Franzosen Ende der 90er ein Jahrhundertalbum, entsprechend erwartungsvoll war die Stimmung am Freitagabend im Stadtpark. Bühnentechnisch wie ein Schuhkarton from outer Space, musikalisch von verhuschter Magie – ein Abend fürs Easy-Listening-Erinnerungsalbum.

Als am Ende des Air-Konzertes „Electronic Performers“ erklingt, mit diesen Roboterstimmen, die von fern an Kraftwerk erinnern, dann ist das klanglich der perfekte Schlusspunkt, als Credo taugt es jedoch nur bedingt. So elektronisch, so digital verwurzelt ihr Sound auch sein mag, am Ende des Tages sind Air, sind Nicolas Godin und Jean-Benoît „JB“ Dunckel Menschen aus Fleisch und Blut. Dementsprechend ist ihre Musik ein flirrender Mix aus Easy Listening, Synthie-Pop, einer Prise Prog und ganz, ganz viel Liebe.