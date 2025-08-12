Lesegenuss aus Skandinavien

Lesungen in Buchhandlungen sind natürlich keine neue Idee. Relativ neu aber ist die Reihe „Aperitif“ der Buchhandlung „stories!“: Zwei Experten stellen ihrem lesehungrigen Publikum bewusst keine Neuheiten vor, sondern Literatur, deren Wiederentdeckung lohnt. Bei diesem appetitanregenden Abend stehen Bücher aus Skandinavien im Mittelpunkt.

Dazu gehört zum Beispiel die „Frühlingsnacht“ des 1970 verstorbenen norwegischen Schriftstellers Tarjei Vesaas, der mehrfach für den Literaturnobelpreis nominiert war. Aber auch jüngere Krimis wie jener des preisgekrönten isländischen Autors Jón Atli Jónasson, der in „Schmerz“ ein verrücktes Ermittler-Duo vorstellt – typisch Nordic Noir. (PST)

stories!: 13.8., 19.15 Uhr, Straßenbahnring 17 (Hoheluft), Eintritt frei, bitte anmelden: anmeldungen@stories-hamburg.de

Der Plan7 vom 8. August 2025 MOPO Der Plan7 vom 8. August 2025

