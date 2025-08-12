mopo plus logo
In Schweden sind nicht nur die Häuser schön.

In Schweden sind nicht nur die Häuser schön. Foto: picture alliance / zoom ar

Lesegenuss aus Skandinavien

Lesungen in Buchhandlungen sind natürlich keine neue Idee. Relativ neu aber ist die Reihe „Aperitif“ der Buchhandlung „stories!“: Zwei Experten stellen ihrem lesehungrigen Publikum bewusst keine Neuheiten vor, sondern Literatur, deren Wiederentdeckung lohnt. Bei diesem appetitanregenden Abend stehen Bücher aus Skandinavien im Mittelpunkt.

Dazu gehört zum Beispiel die „Frühlingsnacht“ des 1970 verstorbenen norwegischen Schriftstellers Tarjei Vesaas, der mehrfach für den Literaturnobelpreis nominiert war. Aber auch jüngere Krimis wie jener des preisgekrönten isländischen Autors Jón Atli Jónasson, der in „Schmerz“ ein verrücktes Ermittler-Duo vorstellt – typisch Nordic Noir. (PST)

stories!: 13.8., 19.15 Uhr, Straßenbahnring 17 (Hoheluft), Eintritt frei, bitte anmelden: anmeldungen@stories-hamburg.de

Der Plan7 vom 8. August 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

