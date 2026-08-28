Auch in den nächsten Monaten bieten Hamburgs Konzert-Locations ein buntes Programm. Von Klassik bis Club, von Kammer- bis Kindermusik ist so ziemlich alles dabei. Hier kommen Tipps für großartige Konzertabende.

Die Elphi feiert in der Konzertsaison 2026/2027 ihr zehnjähriges Bestehen. Giraffentoast

Zehn Jahre Elbphilharmonie, ein rappendes Nashorn, Punk-Legenden und Altmeister – das sind nur einige Schlagworte für die kommenden Monate im Zeichen der Musik in Hamburg.

Worauf Sie sich im Herbst und im Winter freuen dürfen:

Zehn Jahre Elbphilharmonie: Hamburgs Wahrzeichen feiert Jubiläum

Anzeige

Die Elbphilharmonie wird zehn Jahre alt – und Hamburg feiert mit. Seit ihrer Eröffnung haben rund 30 Millionen Menschen aus aller Welt das Konzerthaus am Hafen besucht. Zum runden Geburtstag wartet die Elphi nun mit einer besonderen Jubiläumssaison auf.

Auf dem Programm stehen große Klassik, intime Kammermusik, Jazz und Weltmusik. Dazu kommen außergewöhnliche Konzertformate und zahlreiche renommierte Musikerinnen und Musiker. Die Jubiläumssaison zeigt damit einmal mehr, wie vielfältig das Programm in Hamburgs berühmtestem Konzerthaus ist.

Anzeige

Alle Termine und Informationen zur Jubiläumssaison 2026/2027 gibt es unter www.elbphilharmonie.de.

Konzert-Highlights: Diese Shows steigen im DOCKS und in der Großen Freiheit 36

Anzeige

Zwei echte Hamburger Kult-Locations, vier besondere Konzertabende: Im DOCKS und in der Großen Freiheit 36 stehen in den kommenden Monaten Shows auf dem Programm, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Von Klavierklängen mit Club-Beats über Punk und Ska bis hin zu einer geballten Ladung AC/DC-Sound ist alles dabei. Die MOPO gibt einen Überblick über die Konzert-Highlights auf dem Kiez.

Leon Gurvitch bringt Klassik und Clubsound ins DOCKS

27. September 2026, DOCKS

Klavierkonzert trifft Clubnacht: Mit „Piano Unplugged Vol. II“ kommt Leon Gurvitch am 27. September ins DOCKS. Unterstützt wird der Pianist und Komponist dabei von DJ Vlader.

Leon Gurvitch spielt am 27. September im DOCKS. Johanna Karajan

Am Flügel spielt Gurvitch eigene Kompositionen, Filmmusik und klassische Werke. DJ Vlader greift die musikalischen Motive auf, erweitert sie und verbindet sie mit elektronischen Beats. So soll ein Dialog zwischen Klassik, Improvisation und Clubsound entstehen – mal hypnotisch und kraftvoll, mal überraschend intim.

Tickets: www.eventim.de

Slime laden zum „Groben Fest“ in die Große Freiheit 36

26. Dezember 2026, Große Freiheit 36

Wer nach Weihnachten genug von besinnlichen Tönen hat, bekommt am zweiten Feiertag das Kontrastprogramm: Die Hamburger Punk-Legenden von Slime feiern in der Großen Freiheit 36 das „Grobe Fest 2026“.

Und sie kommen nicht allein. Mit dabei sind Focus, Rantanplan und Knochenfabrik. Damit versammelt sich auf der Bühne eine hochkarätige Punk-Runde – und der 26. Dezember dürfte für Fans deutlich lauter ausfallen als die Tage zuvor.

Tickets gibt es hier.

Talco feiern neue Platte „Freek“ auf dem Kiez

9. Januar 2027, Große Freiheit 36

Das neue Konzertjahr startet in der Großen Freiheit 36 mit ordentlich Tempo: Die italienische Ska-Punk-Band Talco präsentiert dort ihre neue Platte „Freek“.

Nach Angaben der Band beschäftigt sich das Album unter anderem mit mentalen Käfigen, rastlosen Gedanken und einer Welt, die zunehmend von Bildern, Inszenierung und Illusion geprägt ist. Hamburg spielt für Talco dabei eine besondere Rolle: Die Musiker bezeichnen die Stadt als einen Ort, der sich für sie seit Langem wie ein Zuhause anfühlt.

Bei der offiziellen Release-Show sollen die neuen Songs erstmals live auf die Bühne gebracht werden.

Tickets gibt es hier.

AC/DC-Feeling mit Barock in der Großen Freiheit 36

15. Januar 2027, Große Freiheit 36

Nur wenige Tage später wird es an gleicher Stelle klassisch laut: Barock bringt am 15. Januar die Songs und den Sound von AC/DC auf die Bühne.

Die Tribute-Band setzt dabei auf eine möglichst energiegeladene Live-Show: große Gitarrenriffs, druckvolle Performance und jede Menge Rock’n’Roll. Statt gemütlicher Nostalgie soll das Konzert vor allem eines liefern – das wuchtige Live-Gefühl, für das AC/DC seit Jahrzehnten stehen.

Barock sorgen im Januar für einen rockigen Jahresstart in der Großen Freiheit 36. janlops.com

Für Fans von „Highway to Hell“, „Thunderstruck“ und Co. dürfte der Abend damit ein Start nach Maß ins Rock-Jahr 2027 werden.

Tickets gibt es hier.

Drei Tage Party in Harburg: Kultur Palast feiert große Wiedereröffnung

Vier Jahre wurde gebaut, jetzt ist es geschafft: Die denkmalgeschützten Räume des Kultur Palasts Harburg in der Rieckhoffstraße sind frisch saniert – und das wird gleich drei Tage lang gefeiert. Vom 4. bis 6. September gibt es Konzerte, Mitmach-Aktionen und Programm für die ganze Familie. Viele Veranstaltungen sind kostenlos oder stark vergünstigt.

Los geht es am Freitag, 4. September, um 16 Uhr mit dem offiziellen Eröffnungs-Festakt. Ab 18 Uhr bringt der „Gospel Train“ jede Menge Harburg-Feeling auf die Bühne. Danach folgen „Muras & Band – The Working Advocates“ sowie um 20.15 Uhr „The Volcanoes“. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.

Zur Wiedereröffnung gibt es im Kultur Palast Harburg Programm für die ganze Familie. Thomas Panzau

Am Samstag öffnet der Kultur Palast seine Türen für alle: Beim Tag der offenen Tür warten Show-Acts und Mitmach-Aktionen. Abends wird es glamourös: Um 20 Uhr bringt die „ABBA Swede Sensation Revival-Show“ die größten Hits der schwedischen Pop-Legenden, Plateauschuhe und reichlich Glitzer auf die Bühne.

Der Sonntag startet mit einem Frühschoppen. Am Nachmittag kommen dann die kleinen Gäste auf ihre Kosten: Die Hamburger Kinderrockband „RADAU!“ sorgt beim Kinderkonzert für Stimmung.

Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.kulturpalast-harburg.com/veranstaltungen.

Nashorn-Alarm in Hamburg: DIKKA kommt in die Barclays Arena

Dieses Nashorn bringt Kinder zum Tanzen: DIKKA kommt am 2. Oktober 2026 mit seiner Show „BOAH IST DAS KRASS 2“ in die Hamburger Barclays Arena.

Gestartet ist DIKKA 2020 als rappendes Nashorn aus Berlin – inzwischen gehört das „Reimnozeros“ zu den bekanntesten Stars in deutschen Kinderzimmern. Neben zahlreichen Songs gibt es längst auch Bettwäsche, Sneaker und Skateboards mit DIKKA-Motiven.

Das rappende Nashorn DIKKA kommt mit seiner neuen Show in die Barclays Arena. Agentur Buff

Für seine Musik holt sich DIKKA regelmäßig prominente Unterstützung. Zu seinen bisherigen Gästen zählen unter anderem LEA, Wincent Weiss, Nico Santos, Mark Forster und Lena. Gemeinsam entstanden Songs, die Kinder ansprechen, aber auch bei vielen Eltern längst zum Familien-Soundtrack gehören.

In Hamburg dürfen sich kleine und große Fans nun auf jede Menge Beats, Reime und eine energiegeladene Show freuen.

Tickets: www.eventim.de

Marlo Grosshardt kommt zum Stadtpark Open Air

Raue Stimme, direkte Texte und jede Menge Energie: Marlo Grosshardt steht am 12. September 2026 beim Stadtpark Open Air auf der Bühne.

Im Gepäck hat der Hamburger Musiker sein neues Album „Bildet Banden“. Seine Songs bewegen sich zwischen Melancholie und Aufbruchsstimmung, greifen gesellschaftliche Themen auf und nehmen den Zeitgeist kritisch unter die Lupe.

Marlo Grosshardft tritt beim Stadtpark Open Air auf. Julia Tiemann

Live setzt Grosshardt auf Intensität statt Hochglanz: mal nachdenklich, mal wütend, mal mitreißend. Fans dürfen sich auf bekannte Songs ebenso freuen wie auf neues Material.

Karten gibt es hier.

Beethoven-Marathon in Hamburg: Igor Levit spielt alle 32 Klaviersonaten

Ein Mammutprojekt für Klavierfans: Igor Levit widmet sich in Hamburg dem kompletten Sonatenwerk von Ludwig van Beethoven. In den Spielzeiten 2026/27 und 2027/28 präsentiert der Pianist bei ProArte alle 32 Klaviersonaten – verteilt auf insgesamt acht Konzerte.

Levit gilt als einer der profiliertesten Beethoven-Interpreten unserer Zeit. Für ihn steckt in den Werken weit mehr als große Klassik. „Es ist die menschlichste Musik von allen“, sagt der Pianist. Emotionen, Gedanken und unterschiedlichste Charaktere seien in den Sonaten unmittelbar zu erleben.

Die 32 Werke werden dabei nicht einfach in chronologischer Reihenfolge gespielt. Stattdessen stellt Levit die Sonaten nach einer eigenen Dramaturgie zusammen. Auch die Spielorte wechseln: Die Konzertreihe ist sowohl in der Laeiszhalle als auch in der Elbphilharmonie zu erleben.

Für Beethoven-Fans bietet sich damit die seltene Gelegenheit, das gesamte Sonatenwerk innerhalb einer Konzertreihe live zu entdecken.

Das gesamte Programm gibt es unter www.proarte.de.

Große Stimme, ganz ohne Schnickschnack: Peter Heppner kommt in die Laeiszhalle

Reduzierter Sound, große Wirkung: Peter Heppner bringt seine Akustik-Tour am 1. Oktober 2026 in die Hamburger Laeiszhalle. Dabei präsentiert der Sänger seine bekannten Songs und Balladen in besonders intimen Arrangements.

Heppner zählt seit Jahrzehnten zu den markantesten Stimmen der deutschen Pop- und Alternative-Szene. Für seine dritte Akustik-Tour setzt er bewusst auf eine reduzierte Besetzung und verzichtet auf eine große Bühnenproduktion und technische Effekte.

Begleitet wird er von seinen langjährigen Musikern Dirk Riegner am Piano, Carsten Klatte an der Gitarre und Achim Färber am Schlagzeug. Computer und Backing-Tracks bleiben außen vor – jeder Ton soll live auf der Bühne entstehen.

„Das Akustik-Set wird auf der Bühne so gelebt und gefühlt, wie es sein sollte“, beschreibt Heppner selbst das Konzept. Für Fans bietet der Abend damit die Gelegenheit, seine Songs und vor allem seine unverwechselbare Stimme noch einmal ganz anders zu erleben.

Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.eventim.de.

MINE macht mit ihrer „KILLER TOUR 2026“ in der Georg-Elser-Halle Halt

Pop, Hip-Hop und orchestrale Sounds treffen auf klare Haltung: MINE gehört seit Jahren zu den spannendsten Stimmen der deutschen Musikszene. Im Herbst geht die Sängerin mit ihrer „KILLER TOUR 2026“ auf Tour – und macht am 20. November in der Hamburger Georg-Elser-Halle Station. Tickets gibt es zum Beispiel hier.

Bekannt ist MINE für deutschsprachige Songs, die persönliche Themen mit gesellschaftlichen und politischen Fragen verbinden. Musikalisch bewegt sie sich dabei zwischen Pop, Rap-Einflüssen und aufwendigen Arrangements.

Am 20. November kommt MINE auf ihrer „KILLER TOUR 2026“ auch nach Hamburg. Bastian Bochinski

Dass dieser Mix ankommt, zeigen nicht nur mehrere Chartplatzierungen, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen – darunter der Polyton, der Preis für Popkultur und ein Sold-Out-Award der Uber Eats Music Hall.

Für die neue Tour hat MINE außerdem frisches Material im Gepäck: Ihr bislang fünf Alben umfassendes Werk soll bald um ein sechstes ergänzt werden. In Hamburg dürfen sich Fans also auf neue Songs ebenso freuen wie auf bekannte Stücke. (mp)