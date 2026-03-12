„To My Little Boy“ im Thalia Gaußstraße: Mein Freund, das niedliche Schwein

Die meisten wachsen aus ihren Stofftieren heraus – mit der Pubertät, der ersten Liebe, ach, irgendwann sind die Beziehungen zu echten Menschen einfach wichtiger. Nicht so für Aaron in „To My Little Boy“ im Thalia Gaußstraße. Der Mittvierziger braucht sein rosa Plüschschwein Tupper als Gesprächspartner, als Kuschelfreund, als einen Halt in der haltlosen Welt. Als Geologe und Forscher zu nachhaltigem Bergbau geht er in seinem Metier zwar auf, aber damit steht er ziemlich allein da.

Apropos allein: Aaron ist schwul und Single. Seine Eltern sind strenggläubig und entsprechend unerreichbar. Sein früheres Leben in der dörflichen Heimat erscheint als ein großes Missverständnis. Ein Glück gibt’s Tupper – und wenigstens eine Kollegin, zu der Aaron einen Draht hat.

Diese Uraufführung von Regisseurin Marie Bues im Thalia in der Gaußstraße bringt den Text von Caren Jeß mit wenigen, aber effektiven Mitteln ins Thalia in der Gaußstraße. In dem menschengroßen Schwein steckt Cino Djavid (der später als ein ehemaliger Dorfkamerad eine tolle Show hinlegt), Cennet Voß überzeugt als Studienfreundin Anouk, und Torben Kessler findet die richtige Balance zwischen weltverlorener Tragik und fein gewobenem Humor. (kam)

Thalia in der Gaußstraße: 14./18.3., 6.4., 3.5., diverse Uhrzeiten, 28 Euro, Tel. 32 81 44 44