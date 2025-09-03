Tarzan zieht nach Hamburg – mit 840 Tonnen Show im Gepäck

So ein Umzug ist selbst für Musical-Verhältnisse außergewöhnlich. Disneys Erfolgsshow TARZAN® verlässt Stuttgart und schwingt sich direkt in den Hamburger Theaterhimmel – genauer gesagt ins Stage Theater Neue Flora. Und das mit reichlich Gepäck: 840 Tonnen Show, Technik und Tarzan-Feeling machen sich auf den Weg in den Norden!

Ganze 35 Trucks, randvoll beladen, transportieren die aufwendige Produktion an die Elbe. Der logistische Aufwand? Enorm! Etwa 150 Stunden dauert der Abbau in Stuttgart, und über 870 Arbeitsstunden sind für den Aufbau in Hamburg eingeplant. Rund 100 Crewmitglieder – darunter Bühnentechniker:innen, Maskenbildner:innen und Logistikprofis – sorgen dafür, dass alles reibungslos über die Bühne geht.

Von mehr als 100 Requisiten, sämtlichen Kostümen und Perücken bis hin zu über 7.000 Metern Spezialseil für Tarzans spektakuläre Flüge durch die Lüfte – alles muss mit. Auch die riesige LED-Wand mit 10,5 Millionen Pixeln wird in ihre 320 Einzelteile zerlegt und in der Neuen Flora wieder aufgebaut, um das Theater in einen beeindruckenden Dschungel zu verwandeln.

Bekannte Gesichter in neuer Umgebung

„Koffer packen!“ heißt es auch für die 18 Darsteller:innen, die ihre Rollen in Hamburg fortsetzen. Dazu gehört u. a. Bob van de Weijdeven, der neben den bereits angekündigten Philipp Büttner und Alexander Klaws weiterhin alternierend den Titelhelden Tarzan spielt.

Auch Publikumsliebling Elindo Avastia bleibt dem Musical treu und verkörpert erneut Tarzans besten Freund Terk. Hamburger Zuschauer:innen kennen ihn bereits als charmanten Schneemann Olaf aus Disneys DIE EISKÖNIGIN. Ebenso bleiben Dániel Rákász (Kerchak) und Luciano Mercoli (Clayton) Teil des Ensembles.

Frisch im Dschungel dabei: Abla Alaoui als Jane und Kerry Jean als Kala, Tarzans Affenmutter.

Die insgesamt 31 Darsteller:innen umfassende Cast verwandelt ab Herbst die Neue Flora in eine mitreißende, grüne Urwald-Oase – und bringt nicht nur Tarzans Geschichte, sondern auch ein echtes Bühnenspektakel zurück nach Hamburg.

Disneys Musical TARZAN® – ab dem 20. November 2025 in Hamburg.

Tickets & Infos unter www.musicals.de