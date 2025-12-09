Tarzan wird Familiensache: Mit wem Alexander Klaws jetzt durch den Dschungel fliegt

Vor 15 Jahren stand Alexander Klaws zum ersten Mal als Tarzan auf der Bühne – jetzt fliegt er in Hamburg gemeinsam mit seinem achtjährigen Sohn Lenny durch den Musical-Dschungel. Für den Sänger ist das gleich doppelt emotional, denn bei „Tarzan“ begann auch seine eigene Familiengeschichte.

Alexander Klaws steht wieder im Dschungel – dieses Mal nicht allein, sondern mit seinem Sohn Lenny. Im Musical „Tarzan“ in Hamburg werden die beiden gemeinsam über die Köpfe des Publikums hinwegfliegen. „Wir könnten nicht stolzer sein“, sagte der 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Mit seinem Sohn einmal zusammen auf der Bühne zu stehen, habe er sich zwar erträumt, aber nie ausgesprochen. Besonders wichtig ist ihm, dass Lenny seine ganz eigene Entscheidung getroffen hat. Vor 15 Jahren stand Klaws selbst zum ersten Mal als Tarzan auf der Bühne.

Familiendebüt beim Tarzan-Musical in Hamburg

Der Funke sprang bei einer Vorstellung in Stuttgart über. Dort saß der achtjährige Lenny im Saal, beobachtete seinen Vater und den jungen Tarzan ganz genau – und war sofort begeistert. „Er hat nur noch die Songs gesungen, sich wie ein Affe bewegt und war total beeindruckt von dem kleinen Tarzan. Dann fragte er: ‚Papa, kann ich das eigentlich auch machen?!‘“, erinnerte sich Klaws.

Der Musicalstar ermutigte seinen Sohn zum Casting – mit Erfolg. Lenny bekam die Zusage für die Tarzan-Schule in Hamburg, in der Kinder gezielt auf die Rolle vorbereitet werden.

Bei Klaws zu Hause: Gesangskünste in der Badewanne

Auch zu Hause war der Tatendrang des Achtjährigen nicht zu übersehen. „Zuhause hat Lenny in der Badewanne gesungen und da ging mir natürlich extrem das Herz auf“, erzählte Klaws. Am 19. Dezember wird er erstmals gemeinsam mit seinem Sohn auf der Bühne stehen.

Für Klaws schließt sich damit ein großer Kreis. Aufgewachsen ist er im münsterländischen Sendenhorst, doch in Hamburg nahm sein Familienleben eine entscheidende Wendung.

Familienglück dank Tarzan-Musical in Hamburg

2010 lernte er beim „Tarzan“-Musical in Hamburg seine heutige Ehefrau Nadja Scheiwiller kennen. Sie spielte damals die Jane an seiner Seite. Inzwischen sind die beiden Eltern von drei Söhnen.

Der fünfjährige Flynn feuerte seinen großen Bruder Lenny bereits an, als dieser sich auf seine Rolle vorbereitete. Der einjährige Lion ist noch zu klein für die Bühne. Aber wer weiß – vielleicht treten auch die beiden Jüngeren eines Tages in die Fußstapfen ihres Vaters. (dpa/mp)