Sie wurde nur 45: Hamburger Galeristin Jenny Falckenberg unerwartet gestorben

Die Hamburger Galeristin und Kunstkennerin Jenny Falckenberg ist tot. Die Tochter des renommierten Kunstsammlers Harald Falckenberg ist am Sonntag unerwartet im Alter von nur 45 Jahren gestorben, wie ihre Familie der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Sie sei in der Nacht im Schlaf gestorben. Falckenberg hinterlässt zwei erwachsene Söhne.

Ihr 2023 gestorbener Vater Harald Falckenberg war einer der bedeutendsten Kunstsammler der Welt. Seine Sammlung ist seit 2011 Teil der Hamburger Deichtorhallen.

Falckenberg war eine der wichtigsten Kunst-Agentinnen Hamburgs

Jenny Falckenberg selbst galt als eine der wichtigsten Kunst-Agentinnen des Landes. Sie sei „eine prägende Persönlichkeit der zeitgenössischen Kunstszene in Hamburg und darüber hinaus“ gewesen, hieß es in der Mitteilung der Familie zu ihrem Tod. Sie habe mit „ihrem feinen Gespür für Kunst und Menschen“ Plattformen für etablierte wie junge Künstler geschaffen und es verstanden, Kunst als lebendiges, verbindendes Erlebnis zu inszenieren.

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Auf Instagram trauerten zahlreiche Prominente um die Hamburgerin. So zeigten sich die Hamburger Schauspielerin Sandra Quadflieg und die Moderatoren Jochen Schropp und Nova Meierhenrich überrascht und erschüttert vom Tod der 45-Jährigen. (dpa)