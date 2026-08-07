Zum ersten Mal in Hamburg: Schüler und Schülerinnen der Stage School führen den Musical-Klassiker „Into The Woods“ auf. Die Premiere: umwerfend!

Donnerstagabend, ein ausverkauftes First Stage Theater. Darstellende huschen im Dunkeln auf die Bühne. Ein Scheinwerfer leuchtet auf, zeigt den Erzähler. „Es war einmal“, sagt er feierlich, und das Musical „Into The Woods“ beginnt.

Das Stück ist inspiriert von den Märchen der Gebrüder Grimm und handelt von einem kinderlosen Bäckerspaar. Um einen Fluch zu brechen, müssen die beiden in den Wald und verschiedene Gegenstände finden. Dabei treffen sie auf viele Märchengestalten, die den Zuschauern bekannt vorkommen dürften: ein freches Rotkäppchen, ein tollpatschiges Aschenputtel, eingebildete Märchenprinzen oder auch Rapunzel in ihrem Turm. Sie alle wünschen sich etwas, träumen von einem anderen Leben.

Für „Into The Woods“ haben die Schüler:innen der Stage School alles selbst gemacht: Bühnenbild, Kostüme, Inszenierung und natürlich auch die Performance auf der Bühne. Patrick Sobottka

Der Erzähler, gespielt von Damiano Weilemann, führt die Zuschauer charmant durch die bekannten Märchen. Das Publikum applaudiert, lacht über das überaus dramatische Spiel der Prinzen (Chase Tolbert und Tobias Remmel) und staunt unter anderem über den fantastischen Gesang vom naiven Hans (Leopard Riegger).

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„Glücklich bis ans Ende“… und dann?

Im Verlauf des Stücks verändert sich der Fokus: Stephen Sondheim stellt sich der Frage, wie die Märchen nach einem „Glücklich bis ans Ende“ weitergehen. Besonders anschaulich ist dies an Rapunzel zu sehen. Wer will denn sein ganzes Leben in einem Turm eingesperrt leben? Die Figuren lösen sich aus den skurrilen Geschichten und zeigen tiefere Emotionen. Plötzlich gibt es Konsequenzen für ihre Wünsche, plötzlich geht es um Schuld, Moral und Verantwortung.

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Besonders eindrucksvoll zu erleben bei der Hexe, mit einer bemerkenswerten Körperlichkeit dargestellt von Julia Schütz. Nahbar und verletzlich verleiht sie der Figur Tiefe und zeigt, was sich hinter der Maske verbirgt. Auch andere Hauptrollen verzauberten das Publikum: Leopard Riegger und Caroline Pötzelsberger gehen ganz in ihren Rollen von Hans und Rotkäppchen auf, erwecken die Märchengestalten zum Leben.

Into The Woods ist ein anspruchsvolles Stück

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Mit „Into The Woods“ hat sich der Jahrgang 2 der Stage School Hamburg eine richtige Herausforderung ausgesucht. Musik und Liedtexte stammen von Stephen Sondheim, das Buch von James Lapine und ins Deutsche wurde das Musical von Michael Kunze übersetzt. Das Stück gilt in der Musicalwelt als Klassiker. Es wurde 1986 das erste Mal am Broadway aufgeführt und es gewann mehrere Preise, wie einen Tony für die beste Originalmusik. Das Stück ist musikalisch anspruchsvoll. Es ist gesanglich sehr hoch, die Melodien erscheinen eingängig, sind aber kompliziert. Viele Songs leben von einem Durcheinander der verschiedenen Singstimmen – das im beachtlichen Tempo.

2014 erschien eine Disney-Verfilmung über das Stück – an dieser Stelle keine Empfehlung, da der Film es geschafft hat, den Humor aus dem Musical komplett zu entfernen.

Mit viel Leidenschaft und Herzblut führt der Jahrgang 2 der Stage School Hamburg das Musical „Into The Woods“ auf. Patrick Sobottka

Eine große Empfehlung ist dagegen die Vorstellung der StageSchool. Planung, Umsetzung und Darstellung liegen vollends in der Verantwortung des zweiten Jahrgangs der Stage School. Stephen Sondheims Herausforderung haben sie mit Freuden angenommen und mit Charme umgesetzt. Die Kostüme unterstützen den Charakter der Märchenfiguren, auch das Bühnenbild zeigt mit ein paar Bäumen und Wänden alles, was es braucht – dabei hilft auch das gelungene Lichtkonzept. Ein paar Details lassen Theater-Herzen höher schlagen, wie ein eingerahmtes Bild der Kuh oder die große Kuhpuppe an sich. Diese wurde von den Darstellenden komplett selbst gebaut.

Ein Ensemble mit viel Leidenschaft und Herzblut

Das Ensemble entführt die Zuschauenden mit einer Menge Herzblut und Energie in den Wald. Tolle Choreografien, guter Gesang und pure Leidenschaft geben selbst an einem Donnerstagabend dem Publikum beste Stimmung. Dazu ist Into The Woods verdammt lustig. Bei mancher Prinzen-Pose oder Kuh-Junge-Freundschafts-Moment, lacht das ganze Publikum mit!

Die Inszenierung ist insgesamt sehr stimmig. Die Message kommt gut bei dem Publikum an und löst an den richtigen Stellen Emotionen aus. Das Originalstück haben die Schülerinnen und Schüler in ihrer Version an ein paar Stellen gekürzt, sodass die Vorstellung ohne Pause ungefähr zwei Stunden gedauert hat. Die Kürzung hat die Geschichte vereinfacht, für Menschen, die die Grimm-Märchen nicht gut kennen, aber schwieriger zu folgen gemacht.

Im Stück ist durch die Kürzungen und die Begleitmusik eine Schnelligkeit entstanden. Für ein langes und detailliertes Musical wie „Into The Woods“ kommt dies der Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauenden sehr entgegen. Die Autorin hätte sich aber vor allem im Szenischen ein oder zwei Momente gewünscht, die das Stück entschleunigen, um einen Moment durchzuatmen.

Das Musical vom zweiten Jahrgang der StageSchool läuft nur noch dieses Wochenende im First Stage Theater. Tickets gibt es online auf der First Stage Website ab 29 Euro. (pli)



