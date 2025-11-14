mopo plus logo
Cornelia Poletto im Zelt - noch ohne Publikum

Die „Palazzo“-Dinner-Show von Cornelia Poletto feiert in diesem Jahr ihr Zehnjähriges. Foto: Ulrich Perrey/dpa

Rasante Show – und ein Geburtstag: Premiere für Cornelia Polettos „Palazzo“

Die Hamburger Spitzenköchin Cornelia Poletto hat 2014 erstmals ihre Menüs in einem Zirkuszelt serviert – garniert mit beeindruckender Artistik auf engstem Raum. Jetzt feiert die Show Zehnjähriges im Spiegelzelt.

Die „Palazzo“-Dinner-Show von Spitzenköchin Cornelia Poletto feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Seit 2014 bietet die 54-Jährige unter der Kuppel eines roten Zirkuszeltes ihren Gästen ein Vier-Gänge-Menü im Kerzenschein in Kombination mit beeindruckender Zirkuskunst auf engstem Raum.

„Palazzo“ Hamburg: Die Show begeistert das Publikum

„Es ist für mich einfach ein besonderer Ort geworden“, sagte Poletto vor dem offiziellen Start in die neue Saison. Sie dankte auch ihrem Küchenchef, „der seit acht Jahren dabei ist und der all die verrückten Ideen, die ich habe, mit seinem Team umsetzt“. Am Donnerstagabend feierte Poletto Premiere für die neue Show „Hier & Jetzt“.

Rasante Show: Bei „Palazzo“ gibt’s Artistik, Musik und mehr – und natürlich ein feines Menü. Palazzo/Robin Schmiedebach
Ein Artist mit Reifen auf einem Tisch, um ihn herum sitzt das Publikum an Tischen
Rasante Show: Bei „Palazzo“ gibt’s Artistik, Musik und mehr – und natürlich ein feines Menü.

In der Nähe der S-Bahn-Station Diebsteich haben Poletto und ihr Team den sogenannten Spiegelpalast aufgebaut, in dem bis zu 340 Menschen Platz finden. Inmitten der Manege zeigen Künstlerinnen und Künstler ihr Können – vom Jonglieren und Clownerie über Artistik am Seil, der Stange oder auf einem Schleuderbrett bis zur rasanten Salti-Nummer sowie mühelos wirkende Handstandartisik. Umrahmt wird das Ganze von Live-Musik. Die Show läuft bis zum 8. März 2026.

Die Dinner-Show im Hamburger Spiegelpalast ist eine von fünf „Palazzo“-Shows in Deutschland und Österreich, bei denen bekannte Köche als Gastgeber auftreten. Poletto ist seit 2014 Gastgeberin in Hamburg. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

