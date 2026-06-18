Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Donnerstag, 18. Juni 2026
Wir bauen eine neue Stadt
Kinderoper-Projekt der Alsterspatzen nach Paul Hindemith, empfohlen ab 6 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Auswärtiges Gastspiel der Hamburgischen Staatsoper, Große Theaterstraße 25
20354 Hamburg · 12 Uhr
Preis: k. A., Anmeldung erforderlich
BallettTester:innen: „Wunderland“
CLICK-in-Angebot des Hamburg Ballett für junge Menschen ab 10 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Staatsoper Hamburg, Großes Haus, Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 17 Uhr
Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich
Wasserspiele tagsüber
Die Wasserorgel im Parksee läuft am Nachmittag ohne Licht und Musik.
Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, 20355 Hamburg · 16 und 18 Uhr
Preis: kostenlos
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WM 2026: Tschechien – Südafrika
Public Viewing zur Fußball-WM auf dem Lattenplatz.
Ort & Uhrzeit: Knust / Lattenplatz, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 18 Uhr
Preis: kostenlos
Ausstellung „Angekommen? Migrationsgeschichten in Hamburg“
Vernissage einer Ausstellung über Einwanderungsgeschichten in Hamburg.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Harburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 18.30 Uhr
Preis: kostenlos
Harry Potter und das verwunschene Kind
Theaterstück aus der Harry-Potter-Welt im Theater am Großmarkt.
Ort & Uhrzeit: Theater am Großmarkt, Banksstraße 28, 20097 Hamburg · 18.30 Uhr
Preis: ab 90 €
Hava Hava
Konzert im Rahmen des Festivals altonale mit Instrumentalmusik zwischen Funk, Disco und Anadolu.
Ort & Uhrzeit: Bühne am Festivalzentrum, Platz der Republik, 22765 Hamburg · 20.30 Uhr
Preis: k. A.
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
WM 2026: Schweiz – Bosnien und Herzegowina
Weiteres Public Viewing zur Fußball-WM auf dem Lattenplatz.
Ort & Uhrzeit: Knust / Lattenplatz, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 21 Uhr
Preis: kostenlos
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