Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

„Harry Potter und das verwunschene Kind“: Marco Heinrich (v.l.) als Draco Malfoy, Oliver Morschel als Ron Weasley, Michaela Schmied als Ginny Potter, Salyma Chatty als Hermine Granger-Weasley und Laurens Walter als Harry Potter stehen bei einer Probe auf der Bühne. (Archivbild) picture alliance/dpaGeorg Wendt

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 18. Juni 2026

Wir bauen eine neue Stadt

Anzeige

Kinderoper-Projekt der Alsterspatzen nach Paul Hindemith, empfohlen ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Auswärtiges Gastspiel der Hamburgischen Staatsoper, Große Theaterstraße 25

20354 Hamburg · 12 Uhr

Preis: k. A., Anmeldung erforderlich

BallettTester:innen: „Wunderland“

Anzeige

CLICK-in-Angebot des Hamburg Ballett für junge Menschen ab 10 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Staatsoper Hamburg, Großes Haus, Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 17 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Wasserspiele tagsüber

Anzeige

Die Wasserorgel im Parksee läuft am Nachmittag ohne Licht und Musik.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, 20355 Hamburg · 16 und 18 Uhr

Preis: kostenlos

MOPOP-Newsletter Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

WM 2026: Tschechien – Südafrika

Public Viewing zur Fußball-WM auf dem Lattenplatz.

Ort & Uhrzeit: Knust / Lattenplatz, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos

Ausstellung „Angekommen? Migrationsgeschichten in Hamburg“

Vernissage einer Ausstellung über Einwanderungsgeschichten in Hamburg.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Harburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 18.30 Uhr

Preis: kostenlos

Harry Potter und das verwunschene Kind

Theaterstück aus der Harry-Potter-Welt im Theater am Großmarkt.

Ort & Uhrzeit: Theater am Großmarkt, Banksstraße 28, 20097 Hamburg · 18.30 Uhr

Preis: ab 90 €

Hava Hava

Konzert im Rahmen des Festivals altonale mit Instrumentalmusik zwischen Funk, Disco und Anadolu.

Ort & Uhrzeit: Bühne am Festivalzentrum, Platz der Republik, 22765 Hamburg · 20.30 Uhr

Preis: k. A.

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

WM 2026: Schweiz – Bosnien und Herzegowina

Weiteres Public Viewing zur Fußball-WM auf dem Lattenplatz.

Ort & Uhrzeit: Knust / Lattenplatz, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 21 Uhr

Preis: kostenlos



