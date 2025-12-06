mopo plus logo
Alice Cooper

Schockrocker Alice Cooper war der letzte Stargast des Abends. Foto: Fabian Lippke

paidSchock-Rock und Powerstimmen: Night Of The Proms feiert gigantisches Jubiläum

40 Jahre Night Of The Proms gilt es an diesem Wochenende in Hamburg gleich zwei Mal zu feiern. Das Line-up mit Stars wie Alice Cooper, Midge Ure (Ultravox) und Joss Stone las sich im Vorfeld schon ganz gut, tatsächlich entpuppte sich der erste Abend der Klassik-meets-Pop-Reihe am Freitag in der ausverkauften Barclays-Arena als gigantisch und war dem runden Jubiläum mehr als angemessen! Unser norddeutscher Jung Michael Schulte musste sich beim Finale selbst kneifen…

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

