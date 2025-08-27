Neue Anne Hathaway in & JULIA: Musical-Star Sabrina Weckerlin übernimmt Hauptrolle

Pünktlich zum ersten Geburtstag von & JULIA gibt es einen besonderen Grund zur Freude: Sabrina Weckerlin, eine der beliebtesten Musicaldarstellerinnen Deutschlands, übernimmt ab Oktober die Rolle der Anne Hathaway. Damit tritt sie die Nachfolge von Musicalstar Willemijn Verkaik an, die Hamburg vorerst verlässt.

Weckerlin zählt seit Jahren zu den gefragtesten Leading Ladies im deutschsprachigen Raum. Mit ihrer unvergleichlichen Stimme und Bühnenpräsenz begeisterte sie das Hamburger Publikum zuletzt als Elsa in Disneys DIE EISKÖNIGIN. Nun freut sie sich auf die neue Herausforderung: „Anne Hathaway ist so herrlich unkonventionell, witzig und gleichzeitig tiefgründig. Sie hat Ecken und Kanten, ist charmant und ein bisschen verrückt – genau das liebe ich an ihr“, verrät Weckerlin.

In & JULIA sorgt Anne Hathaway – die Ehefrau von William Shakespeare – für frischen Wind. Am Abend der Uraufführung von „Romeo und Julia“ stellt sie die entscheidende Frage: Was wäre, wenn Julia nicht sterben müsste – sondern sich für ein zweites Leben und die Liebe zu ihren eigenen Bedingungen entscheiden könnte? Mit ihrer Idee gibt sie den Anstoß, die tragische Geschichte kurzerhand neu zu erzählen – und verändert damit alles.

„Ich bin unglaublich neugierig darauf, diese starke Frau mit meiner eigenen Interpretation zum Leben zu erwecken. Gemeinsam mit einer so großartigen Cast diese besondere Geschichte zu erzählen, wird eine spannende und wunderbare Aufgabe“, freut sich die Musicaldarstellerin.

Neben Sabrina Weckerlin gibt es weitere spannende Neuzugänge im Ensemble: Francesca Taverni übernimmt die Rolle der Angelique/Amme, während Sacha Setubun, Liam Morris, Renée Baumann, Toni Paise, Myles Thomas, Rahel Fuhrimann und Brooke Ramsay mit frischer Energie die Cast bereichern.

Seit seiner Premiere begeistert & JULIA mit den größten Pop-Hits von Max Martin – darunter Baby One More Time, Roar oder Can’t Stop the Feeling – und erzählt dabei eine spritzig-neue, humorvolle und empowernde Version von Shakespeares berühmter Liebestragödie.