Musical-Star über Michael-Jackson-Film: „Jeder Moment war magisch“

Es ist die Musicalrolle seines Lebens: Benét Monteiro, der in Hamburg in den Titelrollen von „Hamilton“ und „Hercules“ begeisterte, verkörpert seit der Premiere im Dezember 2024 Michael Jackson im „MJ“-Musical im Stage Theater an der Elbe. Klar, dass er auch dem Film „Michael“, der nächste Woche in den Kinos startet, entgegenfieberte und zur Weltpremiere in Berlin eingeladen war. Der MOPO erzählt er von dem besonderen Abend und seiner eigenen Reise als Michael-Jackson-Darsteller.

MOPO: Wie sehr haben Sie dem „Michael“-Biopic entgegengefiebert, das nun in die Kinos kommt?

Benét Monteiro: Ich habe die Tage gezählt, bis ich den Film sehen konnte, und mich riesig drauf gefreut. Denn ich war mir sicher, dass das super wird. Der Abend war etwas ganz Besonderes – man war Teil von etwas Einzigartigem. Ich hatte das Gefühl, auf eine Weise mit Michael verbunden zu sein, die sich kaum in Worte fassen lässt. Es war wunderschön zu sehen, dass alle Menschen dort die Intention hatten, diesen außergewöhnlichen Künstler für sein Lebenswerk zu feiern. Jeder Moment war magisch und außergewöhnlich, was ich zuvor bei keiner anderen Premiere oder Veranstaltung erlebt habe. Und Jaafar Jackson ist unglaublich gut in der Rolle. Seine Energie kommt der von Michael sehr nahe. Er bringt auch die sanftmütige Art rüber.

In gewisser Weise haben Sie dieselbe Reise gemacht wie Jaafar, um sich der Figur Michael Jacksons zu nähern. Nur hat man auf der Musicalbühne keinen zweiten Take wie im Film.

Wir hatten auch weniger Zeit. Aber es gibt Parallelen: Für die Choreografien hat Jaafar Jackson mit den Talauega-Brüdern gearbeitet. Das waren Michaels Choreografen, und sie sind auch die zwei Dance Supervisors für die „MJ“-Moves. Sie sind also auch verantwortlich für uns und die Musicalproduktion. Zu sehen, wie Jaafar bei null angefangen hat und es so gut hinkriegt – wirklich Respekt. Es ist nicht einfach, wie Michael Jackson zu tanzen. Das ist so speziell. Zum Beispiel wie er die Drehungen macht. Es sieht nur stimmig aus, wenn es genauso gemacht wird, wie er es gemacht hat. Sonst ist es nicht Michael Jackson.

Große Ähnlichkeit: Jaafar Jackson in einer Szene des Films „Michael“ Glen Wilson/Lionsgate Große Ähnlichkeit: Jaafar Jackson in einer Szene des Films „Michael“

Glauben Sie, es ist ein Vorteil, dass Jaafar der Neffe von Michael Jackson ist?

Ich denke ja. Seine Stimme ist schon im Normalzustand so ein bisschen wie die von Michael. Das liegt wohl in der Familie. Er wird viel von seinem Onkel gehört und ihn kennengelernt haben. Er kann sein ganzes Wissen in die Rolle einfließen lassen.

Ein Trailer-Slogan lautet: „The Making of a King“. Haben Sie während der Probenphase zum Musical auch das Gefühl gehabt, ein König zu werden?

Nein, überhaupt nicht. Aber ich spiele jetzt „The Greatest of all Time“. Und jeden Tag, selbst nach anderthalb Jahren, habe ich immer noch das Gefühl, dass ich noch nicht ganz da bin, wo ich sein muss. Das wird sich nie ändern. Selbst Michael sagte, dass er ein ewiger Student ist. Er hat nie aufgehört zu lernen. Also können wir MJs des Musicals es nicht anders sehen.

Hat sich Ihr Gefühl auf der Bühne und wie Sie über Michael Jackson als Person denken seit der Premiere von „MJ“ verändert?

Ja, es ist ganz anders. Ich habe mehr Sicherheit. Ich bin tiefer drin in der Rolle. Es macht mehr Spaß. Es gibt Tage, da kämpft man gegen die Müdigkeit, ich muss dann durchziehen und die Geschichte erzählen, und das schaffe ich. Oftmals sind es sogar die besten Shows, wenn ich etwas erschöpft bin, vermutlich weil der Fokus dann noch mal größer ist. Und was ihn als Person betrifft: Ich habe das Gefühl, dass Michael und ich uns nahestehen. Und wenn in einem Gespräch das Thema auf ihn kommt, dass ich ihn vielleicht sogar beschützen muss. Das hatte ich noch bei keiner anderen Rolle! Und auch die Liebe, die man vom Publikum bekommt, habe ich so noch nie erlebt.

Wie wirkt sich die Rolle auf Ihr Privatleben aus?

Meine Freunde sagen manchmal: „Benét, könntest du jetzt bitte mit deiner Stimme sprechen? Du sprichst mit deiner Michael-Stimme.“ Und das stimmt. Jeden Tag spricht man so leise – das hört dann im Privatleben nicht auf. Als ich neulich etwas Eigenes im Tonstudio einsingen sollte, hörte ich es wieder: „Benét, kannst du mit deiner Stimme singen und nicht mehr wie Michael?“ Doch für mich ist das ein Kompliment.

„MJ – Das Musical“: Di-So, diverse Zeiten, Theater an der Elbe, ab 77 Euro;

„Michael“-Previews: 22.4., Cinemaxx (alle), Savoy, Hansa, Holi, Astor, Kinopolis, UCI Wandsbek + Dammtor