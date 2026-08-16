Hamburg bekommt ein neues Musical: Wo bislang Harry Potter den Zauberstab schwang, feiert im Herbst „Moulin Rouge!“ Premiere. Nach mehr als 1000 Shows in Köln zieht das Ensemble mit der prachtvollen Kulisse ins Theater am Großmarkt.

Die Geschichte dreht sich um den berühmten Pariser Nachtclub „Moulin Rouge“ und um eine tragische Liebe. Der arme Dichter Christian verliebt sich in Satine, den Star des Tanztheaters, den „funkelnden Diamanten“. Satine erwidert seine Liebe, doch der einflussreiche Duke of Monroth will das finanziell angeschlagene „Moulin Rouge“ übernehmen – und er begehrt Satine.

Das berühmte Varieté inspirierte auch Baz Luhrmann zu seinem gleichnamigen Film mit Nicole Kidman. Das Musical ist mit zehn Tony Awards die meistprämierte Broadway-Produktion des Jahres 2020 und wurde seit 2022 im Kölner Musical Dome aufgeführt. Nach mehr als 1000 Shows endete dort die Spielzeit im Juli.

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„Moulin Rouge“ zieht von Köln nach Hamburg

Die Darstellerinnen und Darsteller ziehen nun an die Elbe, die Rolle der Satine wurde neu besetzt. Mae Ann Jorolan saß in einem Bus in London, als sie die Zusage bekam. Nun freut sich die in der Schweiz aufgewachsene philippinische Mezzosopranistin, dass sie nach Hamburg zurückkehren kann – in die Stadt, in der sie bereits 2016 für einige Zeit lebte. Am ersten Tag aß sie gleich drei Franzbrötchen – so sehr hatte sie ihre frühere Wahlheimat vermisst.

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Neues Bühnen-Traumpaar: Mae Ann Jorolan und Jonas Hein ATG

Die Proben zum Stück fangen bald an. An Mae Anns Seite steht Jonas Hein als Christian; er spielte die Rolle dreieinhalb Jahre in Köln. Der Wechsel nach Hamburg bedeutet für ihn „frischen Nordwind, der mir hilft, neue Facetten in meiner Figur zu entdecken“. Mit der Zeit sei die Grenze zwischen ihm und der Rolle immer schmaler geworden: „Die Figur wird zu mir, ich werde zur Figur.“ Er sagt, Christians Weltoffenheit und Unvoreingenommenheit hätten ihm auch als Jonas die Sicherheit gegeben, sich in neuen Situationen zu entspannen. Gavin Turnbull (Nachtclubbesitzer Harold Zidler) bleibt der Produktion ebenfalls treu. Auch er lebte schon in Hamburg, als er für „König der Löwen“ engagiert war.

Mehr als 70 Songs zu Medleys verwoben

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Wo bislang Zauberstäbe geschwungen wurden, wird also bald Cancan getanzt. Die Arbeiten im Theater am Großmarkt, bis jetzt Spielstätte von „Harry Potter und das verwunschene Kind“, sind in vollem Gange. Der technische Leiter Adrian Stoica und sein Team haben dafür lediglich vier Wochen Zeit. Neue Scheinwerfer, andere Bestuhlung, rote Vorhänge, 39 Kronleuchter und die Herzstücke der Kölner Kulisse: ein 220 Kilogramm schwerer Elefant und die berühmte rote Mühle. Alles wird in Hamburg neu aufgebaut.

Im Theater am Großmarkt wird bald Cancan getanzt. Johan Persson

Musikalisch spannt das Stück einen weiten Bogen. „160 Jahre, von Offenbach bis Lady Gaga“, so beschreibt der musikalische Leiter Philipp Gras die Bandbreite der Show. Mehr als 70 Songs sind zu Medleys verwoben, der Großteil davon auf Englisch, einige Titel wurden ins Deutsche übersetzt. Sein persönlicher Favorit: das Medley „Forever Diamonds“, das Beyoncés „Single Ladys“ mit Marilyn Monroes „Diamonds Are A Girl’s Best Friend“ verbindet.

„Moulin Rouge“ ab Herbst im Theater am Großmarkt

Doch wenn das Musical in Köln so erfolgreich war – warum kommt es dann in die Hansestadt? Da sind sich alle einig: Hamburgs Musicaltradition, das Nachtleben – es ist ein Stück, das hierher gehört. Und dem Publikum einen unvergleichlichen Abend bieten soll. Schon im Foyer können die Gäste den Alltag hinter sich lassen, das Eintauchen beginne vor dem ersten Ton, meint Theaterleiter Marcel Neitzel.

Im Herbst zeigt sich, ob die Mischung aus mitreißenden Tanzszenen, spannender Story und Musik von Klassik bis Pop auch das Publikum im Theater am Großmarkt begeistert.

Theater am Großmarkt: ab 5.11. (Premiere), Previews 28.10.-4.11., Karten ab 59,99 Euro