Mit dem Mund geschaffen: Edoardo Bianchini eröffnet seine „Exhibition 504“

Kunst, die unter die Haut geht: Der 27-jährige Ottensener Edoardo Bianchini zeigt am Samstag, 11. April, im „Café Rosa“ seine „Exhibition 504“. Zu sehen sind Fotografien, mundgemalte Kunstwerke und Texte – eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Krüppelbewegung der 70er Jahre, dem Kampf um Rechte, Sichtbarkeit und einer barrierefreien Zukunft.

Ein Unfall verändert alles

Bianchini, der seit einem schweren Unfall 2023 von den Schultern abwärts gelähmt ist, hat für die Ausstellung alle Designs mit dem Mund geschaffen. Was für viele ein Bruch gewesen wäre, wurde für ihn zugleich ein neuer Anfang: Weil er schon vor dem Unfall gerne gezeichnet hat, arbeitet er heute mit dem Mund weiter. Aus den ersten schwierigen Versuchen entstand Schritt für Schritt ein eigener Stil.

Seine Arbeiten erzählen von Einschnitt, Frust, Humor, Kraft und dem Versuch, aus einer radikal veränderten Lebensrealität etwas Neues entstehen zu lassen. „Ich mache weiter mit dem, was mir Spaß bringt“, sagt er. Genau diese Haltung prägt auch die Ausstellung.

„Exhibition 504“: Eine Ausstellung, die Gespräche anstößt

Seine Arbeiten kreisen um Inklusion, Alltag mit Behinderung, gesellschaftliche Barrieren und die Frage, wie Begegnung auf Augenhöhe gelingen kann. Es geht Bianchini nicht um Mitleid, sondern um Akzeptanz, Aufklärung und Perspektivwechsel. Mit seiner Kunst – und auch mit seiner Marke Dodo – will er Gespräche anstoßen und Bewusstsein schaffen für das Leben von Menschen mit Rückenmarksverletzung.

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Die „Exhibition 504“ startet am 11. April ab 12 Uhr im „Café Rosa“, Friedensallee 7-9 in Ottensen. Eine Ausstellung, die persönlich ist, politisch – und ziemlich sicher noch lange nachwirkt.