Live Hörspiel: Ermittler-Duo auf’m Kiez

Eine Frauenleiche in der Elbe? Eine mörderische Krankenschwester? Wo in Hamburg Verbrechen und Verbrecher lauern, sind Hauptkommissarin Franka Erdmann und ihr Assistent Alpay Eloglu vom LKA im Einsatz. Nun kommt das eingespielte Ermittlerduo ins Schmidtchen.

Auf der Kiezbühne geht das Grauen weiter – als Live-Hörspiel. Prominente Darsteller – Robin Brosch und Anne Moll, Alexandra Doerk und Johannes Quester – fesseln mit den besten Szenen der Thrillerserie um ein einzigartiges Team. Geschrieben übrigens von Bestsellerautor Hubertus Borck, einst der kreative Kopf der kultigen Hamburger Musik-Kabarett-Formation Bo Doerek.

Die Veranstaltung im Schmidtchen beginnt am 17. November um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 25 Euro. (bs)