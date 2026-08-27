Vorhang auf für die neue Spielzeit! An Hamburgs Theatern erwartet Sie ein Feuerwerk neuer Stücke. Hier bekommen Sie einen Vorgeschmack und erfahren, wo Sie alle Informationen finden, zu Ihrem nächsten Theaterbesuch bekommen.

Im First Stage Theater wird es zum Jahresende weihnachtlich und musikalisch. Dennis Mundkowski

In Hamburg starten die Theater mit Klassikern, Musik, Comedy und großen Geschichten in den Herbst. Von Emily Brontë bis Hemingway ist für Theaterfans einiges dabei.

Den Anfang machen am 3. September die Hamburger Kammerspiele mit „Auf Wunder ist Verlass“. Der musikalische Abend dreht sich um Zusammenhalt, Zuversicht und Hoffnung.

Einen Tag später, am 4. September, bringt das Altonaer Theater Emily Brontës Literaturklassiker „Sturmhöhe“ auf die Bühne. Leidenschaft, Abgründe und große Gefühle sind dabei garantiert.

Anzeige

In Bergedorf gibt es Grund zum Lachen: Am 19. September gastiert der Quatsch Comedy Club im LichtwarkTheater und verspricht einen Abend voller Stand-up und Pointen.

Am 3. Oktober feiert „Der alte Mann und das Meer“ im Harburger Theater Premiere. Richard Becker

Im Harburger Theater wird es Anfang Oktober erst musikalisch-komisch und dann literarisch: Am 2. Oktober gönnt sich das A-cappella-Ensemble LaLeLu mit „Urlaub vom Hirn“ eine herrlich schräge Auszeit. Einen Tag später, am 3. Oktober, feiert Ernest Hemingways „Der alte Mann und das Meer“ Premiere.

Anzeige

Tickets und weitere Infos gibt es unter altonaer-theater.de, hamburger-kammerspiele.de, harburger-theater.de und theater-bergedorf.de.

Star-Aufgebot im Schauspielhaus: Beckmann, Mädel und Striesow in neuer Antiken-Serie

Anzeige

Nach dem großen Erfolg von „ANTHROPOLIS“ nimmt Schauspielhaus-Intendantin Karin Beier erneut die Antike ins Visier. Ab 26. September ist am Deutschen Schauspielhaus „FREMDE SONNE. Die Argonauten. Iason. Medea.“ zu sehen – eine neue Serie von Autor Roland Schimmelpfennig.

Im Zentrum steht die Fahrt der Argonauten auf der Suche nach dem Goldenen Vlies. Die Inszenierung erzählt die Geschichte als frühen Mythos von Eroberung, Macht und kolonialem Denken – und führt schließlich zur Figur der Medea und den dramatischen Folgen der Unternehmung.

Auf der Bühne versammelt Beier ein prominentes Ensemble: Mit dabei sind unter anderem Lina Beckmann, Devid Striesow, Bjarne Mädel, Wolfram Koch, Sebastian Blomberg und Michael Wittenborn.

Das Schauspielhaus wartet mit einem Starensemble auf. Thomas Aurin; Thomas Aurin

Wer tief in die Geschichte eintauchen will, kann „FREMDE SONNE“ als Marathon an einem Wochenende erleben. Alternativ werden die einzelnen Teile auch an separaten Abenden gezeigt. Start: 26. September im Deutschen Schauspielhaus

Drei Musical-Highlights in Altona: Das läuft im First Stage Theater

Musical-Fans können sich in Altona auf drei ganz unterschiedliche Bühnenabende freuen: Das First Stage Theater startet mit einer großen Weihnachtsshow in die Wintersaison, legt zum Jahreswechsel mit einer Musical-Komödie nach – und holt im Frühjahr einen Broadway-Erfolg nach Hamburg.

Den Auftakt macht ab 3. November die „Große Weihnachtsshow“, die in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal auf die Bühne kommt. Mehr als 40 Darstellerinnen und Darsteller sorgen mit Musik, Tanz und Showeinlagen für vorweihnachtliche Stimmung.

Rund um Silvester wird es dann deutlich turbulenter: Mit „Unser Dinner for One“ – Teil 1 und 2 – bringt das Theater seine eigene Musical-Version des TV-Klassikers auf die Bühne.

Im Frühjahr folgt schließlich ein echter Broadway-Hit: „Dear Evan Hansen“ feiert mit Philipp Büttner Hamburg-Premiere. Das vielfach ausgezeichnete Musical erzählt eine emotionale Geschichte über Einsamkeit, Zugehörigkeit und die Suche nach dem eigenen Platz im Leben.

Tickets und weitere Informationen gibt es beim First Stage Theater in Altona unter https://firststagehamburg.de.

Was läuft heute auf Hamburgs Bühnen? Diese Seite zeigt das komplette Theaterprogramm

Schauspiel, Oper, Tanz, Musical oder Comedy: Wer wissen will, was aktuell auf Hamburgs Bühnen läuft, findet auf theater-hamburg.org einen schnellen Überblick.

Die Plattform bündelt die Spielpläne, Premieren und Angebote von mehr als 40 Hamburger Bühnen – von den großen Staatstheatern bis zur freien Szene. Auch Kinder- und Familientheater ist vertreten.

So können sich Theaterfans unkompliziert inspirieren lassen, aktuelle Vorstellungen entdecken und direkt zu den Angeboten der jeweiligen Häuser weiterklicken. Praktisch für alle, die spontan noch Kulturpläne schmieden oder gezielt nach der nächsten Premiere suchen.

Das gesamte Theaterprogramm auf einen Blick? Gibt es online bei Theater Hamburg. G2 Baraniak

Alle Infos gibt es unter www.theater-hamburg.org.

Ein Ticket, 38 Theater: Hamburgs große Theaternacht steigt wieder

Ein Abend, 38 Theater und mehr als 250 Programmpunkte: Am 5. September 2026 wird Hamburg bei der 22. Theaternacht wieder zur riesigen Bühne.

Ob Schauspiel, Tanz, Musiktheater oder Comedy – Besucherinnen und Besucher können sich quer durch die Hamburger Theaterlandschaft treiben lassen. Dazu gibt es Backstage-Einblicke, Mitmachaktionen und besondere Formate, die sonst nicht jeden Abend auf dem Spielplan stehen.

Das Prinzip: Mit nur einem Ticket geht es von Theater zu Theater. So lässt sich der Abend ganz nach Lust und Laune zusammenstellen – inklusive spontaner Entdeckungen und jeder Menge Bühnenmomente.

Wer sich also einmal durch Hamburgs Theaterprogramm „bingen“ möchte, bekommt an diesem Abend die Gelegenheit dazu. (mp)