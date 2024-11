HANSE GUITAR CUP 2024 – Die besten Gitarrist:innen im Finale!

Endrunden am 9. und 10. November auf dem Hamburger Gitarrenfestival

Spektakuläres Gitarren-Highlight am Wochenende: Am 9. und 10. November 2024 spielen die sechs herausragenden Finalist:innen des HANSE GUITAR CUP in den Kategorien „Konzertgitarre“ und „Popular Guitar Styles“ beim Hamburger Gitarrenfestival um den Sieg.

Der innovative Gitarren-Wettbewerb von Gitarre Hamburg und der Haspa Musik Stiftung, bei dem einzig das Publikum entscheidet, ist in diesem Jahr zum zweiten Mal an den Start gegangen. Ende Oktober hatten zwölf junge Gitarrist:innen aus neun Nationen in den Kategorien „Konzertgitarre“ und „Popular Guitar Styles“ in sechs Haspa Filialen um den Einzug ins Finale gespielt.

Spannende Konzerte – Kategorien „Konzertgitarre“ und „Popular Guitar Styles“

In der Kategorie “Konzertgitarre” konnten sich die junge Spanierin Emma Campàs, die aus Vietnam stammende Alyssa Schmitz und der Stuttgarter Flavius Wagner durchsetzen.

Die Finalist*innen der Kategorie “Popular Guitar Styles” sind der polnische Fingerstyle-Gitarrist Karol Muskała, Julia Schüler aus Berlin sowie der italienische Gitarrist Giuseppe Sessa.

Gran Via Emma Campàs, Finalistin in der Kategorie Konzertgitarre Emma Campàs, Finalistin in der Kategorie Konzertgitarre

Alyssa Schmitz, Finalistin der Kategorie Konzertgitarre Alyssa Schmitz, Finalistin der Kategorie Konzertgitarre

Flavius Wagner Flavius Wagner, Finalist der Kategorie Konzertgitarre Flavius Wagner, Finalist der Kategorie Konzertgitarre

Nora Blum Julia Schüler, Finalistin der Kategorie Popular Guitar Styles Julia Schüler, Finalistin der Kategorie Popular Guitar Styles

Kacper Piluś Karol Muskała, Finalist in der Kategorie Popular Guitar Styles Karol Muskała, Finalist in der Kategorie Popular Guitar Styles

Das Publikum ist die Jury

Beim HANSE GUITAR CUP entscheidet ausschließlich das Publikum über das Weiterkommen und die Platzierungen im Finale. Per Stimmabgabe können alle Anwesenden nach dem Konzert mitentscheiden. Am Ende warten spannende Preise, die den Teilnehmer*innen dabei helfen werden, auf dem Karriereweg die nächsten Schritte zu machen.

Finaltermine des HANSE GUITAR CUPs:

09.11.2024, 13:00 Uhr

Finale “Popular Guitar Styles” mit Giuseppe Sessa, Julia Schüler und Karol Muskała

10.11.2024, 13:30 Uhr

Finale “Konzertgitarre” mit Emma Campàs, Flavius Wagner und Alyssa Schmitz

Adresse:

Kulturhof Dulsberg, Alter Teichweg 200, 22049 Hamburg

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.