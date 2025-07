Draußen im Park: Das „Lotto SchanzenKino“ im Park geht bald los! Verlosung!

Mitte Juli geht die Sonne etwa um 21.40 Uhr unter. Manche bedauern es, dass die Tage jetzt schon wieder kürzer werden, andere freuen sich: Endlich wieder Kino unter freiem Himmel, denn am 19. Juli öffnet das SchanzenKino Open Air seine Pforten!

Das feiert in diesem Sommer sein 25-jähriges Bestehen. Passend dazu wird zur Eröffnung das Gute-Laune-Musical „Mamma Mia!“ über die zwölf mal sechs Meter große Leinwand flimmern. Genauer gesagt, über beide Leinwände, denn seit einiger Zeit gibt es zwei. Der Ton kommt über Funkkopfhörer (für 10 Euro Pfand zu leihen). Dieses Akustikkonzept hat sich bewährt: Die Lautstärke lässt sich individuell regeln und Umgebungsgeräusche fallen weg.

Wie zwei offene Kinosäle unter freiem Himmel: Das SchanzenKino hat zwei Leinwände, auf der zur selben Zeit zwei verschiedene Filme laufen. stefanboekels.com Wie zwei offene Kinosäle unter freiem Himmel: Das SchanzenKino hat zwei Leinwände, auf der zur selben Zeit zwei verschiedene Filme laufen.

Gezeigt wird ein toller Mix aus aktuellen, alten und ganz neuen (Previews!) Filmen; Blockbuster, die gerade noch in den Kinos liefen, sind dabei, etwa „Bridget Jones – Verrückt nach ihm“, „Wunderschöner“ oder das Bob-Dylan-Biopic „Like A Complete Unknown“. Dazu kommen im August Kassenknüller wie „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ und der brandneue Dino-Streifen „Jurassic World: Die Wiedergeburt“.

Auch die „Ocean Film Tour“ macht Station im Park

Cineasten lieben das Open-Air-Kino im Park wegen des sorgfältig ausgewählten Arthouse-Programms. Dieses Jahr dabei sind unter vielen anderen der Cannes-Gewinner 2024, „Anora“, das Krankenhausdrama „Heldin“ oder der viel beachtete Body Horror „The Substance“ mit Demi Moore. Zu vielen Vorführungen sind Gäste eingeladen.

An manchen Abenden wird es ernst, etwa bei der aufrüttelnden Dokumentation „Kein Land für Niemand“ über die deutsche Flüchtlingspolitik oder in „No Other Land“, für den ein Filmteam den palästinensischen Aktivisten Basel und den israelischen Journalisten Yuval begleitete.

Das könnte Sie auch interessieren: ​​​​​​​Zwei Hamburger Filmemacher und die Dramen an Europas Außengrenzen

Die beliebte „Ocean Film Tour“ macht ebenso Station im Schanzenpark wie Reise-Dokus à la „Above The Clouds“, in der zwei Freunde ihre Himalaya-Tour mit Motorrädern dokumentiert haben. Klassiker gibt’s natürlich auch, die Sorte, die auch nach Jahrzehnten noch das Publikum begeistert und bei denen viele ganze Passagen auswendig mitsprechen können. Dazu gehören zweifellos „Dirty Dancing“, aber auch die kultige Ruhrpottkomödie „Bang Boom Bang“.

Wie immer haben die Veranstalter an alles gedacht: Snacks, Getränke und Pizza gibt’s vor Ort. Bei den Sitzplätzen sind eine Menge Varianten möglich: Stühle mit Armlehnen, Liegestühle und -plätze auf dem Rasen (mit Picknickdecken in der Vermietung). Für Gruppen gibt es sogar eine Lounge mit XXL-Sofa für bis zu acht Personen.

Schanzenpark: 19.7.-31.8., Tickets, Programm und Infos unter schanzenkino.de

Verlosung

Wir verlosen 10 x 2 Tickets! Schreiben Sie bis zum 5.7., 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Schanzenkino“ an plan7@mopo.de und beantworten Sie folgende Frage: Wie viele Jahre gibt es das Schanzenkino?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb.