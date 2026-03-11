Die Fußballstars hautnah: Die MOPO verlost Tickets für die Filmpremiere!

Sommermärchen, erster Teil: In der Hitze südlich der Alpen gewann die Deutsche Nationalelf unter Franz Beckenbauer 1990 die Fußball-Weltmeisterschaft (Andi Brehme!) und verlängerte den deutsch-deutschen Rausch des Mauerfalls mit anderen Mitteln. Jetzt feiert die Filmdokumentation „Ein Sommer in Italien“ Premiere in Hamburg – und das gleich in mehreren Kinos.

Das Siegtor schoss Andi Brehme. Er verwandelte einen Foulelfmeter in der 85. Minute. Tobis Das Siegtor schoss Andi Brehme (l.). Er verwandelte einen Foulelfmeter in der 85. Minute.

Die Doku beleuchtet den Weg ins Mailänder San Siro mit Spielszenen, Privataufnahmen, Interviews mit den Stars und noch nie gezeigten Schätzen aus den Archiven der FIFA. Lothar Matthäus, Thomas Häßler und Pierre Littbarski sowie sowie die Regisseurinnen Vanessa Goll und Nadja Kölling und Produzent Benjamin Seikel besuchen an diesem Sonntag die sechs Premierenkinos. Wer wo sein wird, bleibt eine Überraschung. Autogrammblöcke nicht vergessen! (ans)

15.3., Abaton, Astor, Zeise: 11 Uhr; Cinemaxx Dammtor: 15 Uhr; Koralle, UCI Mundsburg: 18 Uhr

