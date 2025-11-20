mopo plus logo
Alexander Klaws als Tarzan und Abla Alaoui als Jane auf der Bühne.

Berührende Dschungel-Szene aus dem Musical „Tarzan“: Alexander Klaws als Tarzan und Abla Alaoui als Jane auf der Bühne. Foto: Johan Persson

  • Altona

paidDie Affen sind los! „Tarzan“ ist zurück – und Klaws sorgt für Lacher bei Premiere

Was für ein Spektakel! Das Erfolgsmusical „Tarzan“ ist zurück in Hamburg – und begeistert das Premierenpublikum mit spektakulären Akrobatikszenen, hervorragenden Choreografien, fantasievollen Kostümen und einem Spitzen-Ensemble. Am meisten Jubel bekommt Alexander Klaws: Jede noch so kleine Geste sitzt, er spielt mit Leichtigkeit und Freude – und sorgt dann auch noch für Lacher im Publikum.


