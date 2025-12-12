mopo plus logo
Kunstwerk von Jens Brueckmann

Auch Kunst von Jens Brückmann wird in der Rückblick-Ausstellung „Nachklänge“ zu sehen sein. Foto: Jens Brueckmann

  • Ottensen

Ausstellung zeigt spannende Rückschau aufs Jahr

Was bleibt von einer Ausstellung? Diese Frage stellt die Jahresendschau im Atelier gausz: ein Rückblick auf das vergangene Ausstellungsjahr.

Die Künstler und Künstlerinnen waren allesamt schon in diesem Jahr hier präsent: Regine Böge mit urbaner Fotografie, der expressive Maler Jens Brückmann, Lichtkünstler Manfred Just, Faouzi Al Kabbany mit seinen dunklen Porträts, die Zeichnerin und Malerin Nicole Mayer – und Elga Voss, die sich dem Kosmos des I-Ging widmet.

Porträts von Faouzi Al Kabbany Faouzi Al Kabbany
Zeichnungen von Faouzi Al Kabbany
Porträts von Faouzi Al Kabbany

Alle diese „Nachklänge“ klingen jetzt zusammen – in einer sehenswerten Gruppenausstellung in Ottensen, die von Nicole Majer und Marco Carini kuratiert wurde. Sie kann nach Voranmeldung besichtigt werden: Tel. (0151) 11 63 63 13.

Atelier gausz: Vernissage am 12.12., 19-23 Uhr und nach Vereinbarung, Gaußstraße 60

