Wer geht ins Rennen um den Deutschen Buchpreis? 205 Romane hat die Jury gesichtet, 20 davon haben es nun auf die Longlist geschafft.

20 Autorinnen und Autoren sind in der Vorauswahl für den deutschen Buchpreis. Mit dabei ist Autor Heinz Strunk. picture alliance/dpa | Christian Charisius

20 Autorinnen und Autoren haben es mit ihren Romanen auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. 17 von ihnen sind zum ersten Mal für die Auszeichnung nominiert, auf der Liste finden sich zudem sechs Romandebüts, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bekanntgab. Der Sieger oder die Siegerin wird am 5. Oktober in Frankfurt verkündet – traditionell am Tag vor Eröffnung der Frankfurter Buchmesse.

„Das Vergangene ergründen, um Gegenwart zu verstehen – das findet sich in unserer Auswahl der Romane des Jahres 2026 auf ganz unterschiedliche Weisen“, erklärt Jurysprecherin Cornelia Geißler von der „Berliner Zeitung“. „Stilbewusst, innovativ, durchaus auch mit Witz zeigen die Autorinnen und Autoren die Verletztheit ihrer Figuren, begleiten Aufbrüche in eine andere Zukunft. Wie soll man sich zurechtfinden in einer Welt, in der Verunsicherung um sich greift? Wir sind überzeugt: Lesen hilft. Dies sind die Bücher dafür.“

Hier ist die Longlist in alphabetischer Reihenfolge:

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Shida Bazyar: Die Lücken

Helene Bukowski: Wer möchte nicht im Leben bleiben

Miriam Carbe: Unerwünschte Töchter

Muri Darida: King Cobra

Alisha Gamisch: Parasiti

Franziska Gänsler: Orca

Tomer Gardi: Liefern

Valeria Gordeev: Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle

Elias Hirschl: Schleifen

Svenja Leiber: Nelka

Leh-Wei Liao: Glaszeit

Peggy Mädler: Selbstregulierung des Herzens

Giuliano Musio: Aus anderem Holz

Yade Yasemin Önder: Anti Müller

Lukas Rietzschel: Sanditz

Ingo Schulze: Das Wasser im August

Heinz Strunk: Memories of Heidelberg

Karosh Taha: Gulistan

Lilli Tollkien: Mit beiden Händen den Himmel stützen

Dana Vowinckel: Anton und Alma

Insgesamt hat die Jury 205 Titel gesichtet, die zwischen Herbst 2025 und Anfang September 2026 erschienen sind oder noch erscheinen. Am 8. September wird die Longlist dann auf sechs Titel für die sogenannte Shortlist verkürzt.

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Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen im Literatursegment und ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro.

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Dorothee Elmiger für „Die Holländerinnen“. (dpa/mp)