Amazon Prime Festival: Diesmal alles live in Hamburg

Amazon = online? Nein, das Prime Festival ist live und in Hamburg! Stargast ist Álvaro Soler, die Gäste dürfen sich außerdem auf Kauta und Josi freuen.

Außerdem gibt es erste Szenen aus „Back To The 90s“, dem Spielfilmdebüt der Elevator Boys, die als Special Guests vor Ort sein werden. Auf dem Programm stehen außerdem Talks, Gaming und mit Wimbledon, der UEFA-Champions-League und der NBA jede Menge Sport.

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Das Festival ist leider ausverkauft. Fans können aber natürlich versuchen, einen Blick auf die Stars zu erhaschen oder das Ganze per Livestream verfolgen. Der Livestream läuft auf Instagram über den Amazon-Prime-Account (@amazonde).

Fischauktionshalle: 10.6., ab 15 Uhr, Stream über Instagram