50 Jahre auf der Bühne: Prominente feiern Corny Littmann

Goldenes Jubiläum für die Kiez-Theater-Legende: Freunde und Weggefährten haben am Dienstagabend im Schmidt Theater das 50. Bühnenjahr von Chef Corny Littmann gefeiert.

In einer launigen Reise blickten die Moderatoren Anke Harnack und Helge Fuhst gemeinsam mit dem 73-Jährigen auf seine Karriere zurück – vom ersten Auftritt 1976 mit der Theatergruppe „Brühwarm“ in der Fabrik, über die legendäre „Schmidt Mitternachtsshow“ bis zur aktuellen Inszenierung „Der 50-Dollar-Diktator“.

Prominente Gäste gratulieren Corny Littmann

Unter den Gästen: Jutta Wübbe alias Marlene Jaschke, Sängerin Mary Roos, Kabarettist Wolfgang Trepper, Liedermacher Rolf Zuckowski und Moderator Yared Dibaba.

Littmann wurde 1952 in Münster geboren und kam mit 15 Jahren nach Hamburg. Hier machte er Abitur, studierte Psychologie in der bewegten Studentenzeit – und entdeckte seine Leidenschaft für das Theater. 1976 gründete er mit Hans-Georg Berger die Gruppe „Brühwarm“, Deutschlands erste offen schwule Theatergruppe. Heute leitet Littmann gleich drei Bühnen auf der Reeperbahn: das Schmidt Theater, das Schmidts Tivoli und das Schmidtchen. (dpa/mp)