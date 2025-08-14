Hamburgs Sterne funkeln – Küchenparty mit 19 Michelin-Sternen
Wenn Hamburg im Spätsommer golden leuchtet, glänzt auch die Gastronomie: Zehn Spitzenköche mit zusammen 19 Michelin-Sternen laden am 7. September zur großen Küchenparty „Hamburgs Sterne“ ins foodlab in der HafenCity. Das Fine-Dining-Event ist Teil des Kulinarik-Festivals OPEN MOUTH – und bringt Hamburgs Spitzengastronomie auf engstem Raum zusammen.
Fine Dining trifft HafenCity-Charme
„Mein Ziel war es, Sterneküche aus ihrer formellen Ecke zu holen und sie so zugänglich zu machen, wie sie heute gelebt wird: modern, kreativ, leidenschaftlich“, sagt Initiator Maurizio Oster („Zeik“).
Von 14 bis 20 Uhr können Gäste an einem Nachmittag Gerichte aus elf ausgezeichneten Restaurants probieren, die es so nur hier gibt – im direkten Austausch mit den Köch:innen, ganz ohne steife Etikette.
Sophie Lehmann („100/200 Kitchen“ & „Glorie“) erklärt: „Man schmeckt sich in die Küchen der Stadt hinein – und lernt die Gesichter dahinter kennen.“
Mit dabei sind u. a.:
- 100/200 Kitchen – Thomas Imbusch (2 Sterne)
- Bianc – Matteo Ferrantino (2 Sterne)
- Heimatjuwel – Marcel Görke (Grüner Stern)
- Jellyfish – Stefan Fäth (1 Stern)
- Zeik – Maurizio Oster (1 Stern)
- Haebel – Kevin Bürmann (1 Stern)
- Landhaus Scherrer – Heinz O. Wehmann (1 Stern, Grüner Stern)
- Gutsküche – Matthias Gfrörer (Grüner Stern)
Tickets: 349 € inkl. Speisen & Getränke (limitiert)
7. September 2025, foodlab, Überseeallee 10, HafenCity
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.