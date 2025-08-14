Hamburgs Sterne funkeln – Küchenparty mit 19 Michelin-Sternen

Wenn Hamburg im Spätsommer golden leuchtet, glänzt auch die Gastronomie: Zehn Spitzenköche mit zusammen 19 Michelin-Sternen laden am 7. September zur großen Küchenparty „Hamburgs Sterne“ ins foodlab in der HafenCity. Das Fine-Dining-Event ist Teil des Kulinarik-Festivals OPEN MOUTH – und bringt Hamburgs Spitzengastronomie auf engstem Raum zusammen.

Fine Dining trifft HafenCity-Charme

„Mein Ziel war es, Sterneküche aus ihrer formellen Ecke zu holen und sie so zugänglich zu machen, wie sie heute gelebt wird: modern, kreativ, leidenschaftlich“, sagt Initiator Maurizio Oster („Zeik“).

Von 14 bis 20 Uhr können Gäste an einem Nachmittag Gerichte aus elf ausgezeichneten Restaurants probieren, die es so nur hier gibt – im direkten Austausch mit den Köch:innen, ganz ohne steife Etikette.

Sophie Lehmann („100/200 Kitchen“ & „Glorie“) erklärt: „Man schmeckt sich in die Küchen der Stadt hinein – und lernt die Gesichter dahinter kennen.“

Mit dabei sind u. a.:

100/200 Kitchen – Thomas Imbusch (2 Sterne)

– Thomas Imbusch (2 Sterne) Bianc – Matteo Ferrantino (2 Sterne)

– Matteo Ferrantino (2 Sterne) Heimatjuwel – Marcel Görke (Grüner Stern)

– Marcel Görke (Grüner Stern) Jellyfish – Stefan Fäth (1 Stern)

– Stefan Fäth (1 Stern) Zeik – Maurizio Oster (1 Stern)

– Maurizio Oster (1 Stern) Haebel – Kevin Bürmann (1 Stern)

– Kevin Bürmann (1 Stern) Landhaus Scherrer – Heinz O. Wehmann (1 Stern, Grüner Stern)

– Heinz O. Wehmann (1 Stern, Grüner Stern) Gutsküche – Matthias Gfrörer (Grüner Stern)

Tickets: 349 € inkl. Speisen & Getränke (limitiert)

7. September 2025, foodlab, Überseeallee 10, HafenCity