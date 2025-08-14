mopo plus logo
Die Gastgeber*innen von „Hamburgs Sterne“ (v. l .): Fokke Mick (Atlantic Restaurant), Marcel Görke (Heimatjuwel), Matthias Gfrörer (Gutsküche), Sophie Lehmann (100/200 und GLORIE), Heinz O. Wehmann (Landhaus Scherrer), Paul Decker (Koer), Maurizio Oster (Zeik). Fehlend auf dem Bild: Stefan Fäth (Jellyfish), Kevin Bürmann (Haebel), Matteo Ferrantino (bianc), Thomas Imbusch (100/200 und GLORIE). © Wim Jansen Foto: Wim Jansen

Hamburgs Sterne funkeln – Küchenparty mit 19 Michelin-Sternen

Wenn Hamburg im Spätsommer golden leuchtet, glänzt auch die Gastronomie: Zehn Spitzenköche mit zusammen 19 Michelin-Sternen laden am 7. September zur großen Küchenparty „Hamburgs Sterne“ ins foodlab in der HafenCity. Das Fine-Dining-Event ist Teil des Kulinarik-Festivals OPEN MOUTH – und bringt Hamburgs Spitzengastronomie auf engstem Raum zusammen.

Fine Dining trifft HafenCity-Charme

„Mein Ziel war es, Sterneküche aus ihrer formellen Ecke zu holen und sie so zugänglich zu machen, wie sie heute gelebt wird: modern, kreativ, leidenschaftlich“, sagt Initiator Maurizio Oster („Zeik“).

Von 14 bis 20 Uhr können Gäste an einem Nachmittag Gerichte aus elf ausgezeichneten Restaurants probieren, die es so nur hier gibt – im direkten Austausch mit den Köch:innen, ganz ohne steife Etikette.

Sophie Lehmann („100/200 Kitchen“ & „Glorie“) erklärt: „Man schmeckt sich in die Küchen der Stadt hinein – und lernt die Gesichter dahinter kennen.“

Mit dabei sind u. a.:

  • 100/200 Kitchen – Thomas Imbusch (2 Sterne)
  • Bianc – Matteo Ferrantino (2 Sterne)
  • Heimatjuwel – Marcel Görke (Grüner Stern)
  • Jellyfish – Stefan Fäth (1 Stern)
  • Zeik – Maurizio Oster (1 Stern)
  • Haebel – Kevin Bürmann (1 Stern)
  • Landhaus Scherrer – Heinz O. Wehmann (1 Stern, Grüner Stern)
  • Gutsküche – Matthias Gfrörer (Grüner Stern)

Tickets: 349 € inkl. Speisen & Getränke (limitiert)
7. September 2025, foodlab, Überseeallee 10, HafenCity

Mehr Infos zu Hamburgs Sternen & Tickets

Hamburg Tourismus

Weitere Kulinarik-Highlights im September

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

