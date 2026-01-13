Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Kreativ werden mit Bügelperlen
Kreativangebot für Kinder und Jugendliche mit Bügelperlen.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Bramfeld, 16:00–17:30 Uhr
Preis: kostenlos
Backstageführung „Disneys TARZAN“
Blick hinter die Kulissen des Musicals mit Infos zu Technik, Bühne und Ablauf.
Ort & Uhrzeit: Stage Theater Neue Flora, ab 16:00 Uhr
Preis: 32,00 €
Polaris und das Rätsel der Polarnacht
Familien-Planetariumsshow über Polarlichter, Tag-Nacht-Zyklen und die Arktis.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, 16:00 Uhr
Preis: ab 12,00 Euro
Disneys Musical „TARZAN“
Großes Disney-Musical mit Luftakrobatik und Musik von Phil Collins.
Ort & Uhrzeit: Stage Theater Neue Flora, 18:30 Uhr
Preis: ca. 66,99
Disneys „Der König der Löwen“
Erfolgs-Musical mit afrikanischen Rhythmen und opulenter Inszenierung.
Ort & Uhrzeit: Stage Theater im Hafen, 18:30 Uhr
Preis: ab 59,19 €
& JULIA – Das Musical
Pop-Musical mit bekannten Chart-Hits und moderner Neuinterpretation der Romeo-und-Julia-Geschichte.
Ort & Uhrzeit: Stage Operettenhaus, 18:30 Uhr
Preis: ab 59,99 €
Der fliegende Holländer
Oper von Richard Wagner über Verdammnis, Erlösung und Sehnsucht.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, 19:00 Uhr
Preis: ab 12 €
Johannes Floehr – Comedy
Stand-up- und Literatur-Comedy mit politischem und gesellschaftlichem Humor.
Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, 19:00 Uhr
Preis: ab 23€
Dixie-Swing-Abend
Live-Musikabend mit klassischem Dixie- und Swing-Jazz.
Ort & Uhrzeit: Bürgerhaus Meiendorf, 19:00 Uhr
Preis: kostenlos
Trio Alster Konfekt
Salonkonzert mit klassischem und unterhaltsamem Programm.
Ort & Uhrzeit: Theater der Parkresidenz Alstertal, 19:00 Uhr
Preis: 20,00€
Die drei ??? – Das Grab der Maya
Hörspiel-Erlebnis mit Visuals im Planetarium.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, 19:00 Uhr
Preis: ab 16,37€
Freche Möwe – Stand-up Comedy
Offene Comedy-Show mit mehreren Comedians und neuen Jokes.
Ort & Uhrzeit: Monkeys Music Club, 19:00 Uhr
Preis: 20,74€
Kribbeln in’n Buuk – Der Himmel voller Geigen
Plattdeutsche Komödie über Liebe, Dating und zweite Chancen.
Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, 19:30 Uhr
Preis: ab 33,04€
Ungeniert improvisiert
Improtheater-Abend mit spontanen Szenen und Publikumsimpulsen.
Ort & Uhrzeit: Theaterschiff Hamburg, 19:30 Uhr
Preis: ab 25,25€
Lesepremiere
Literarischer Abend mit zwei Autoren und neuen Texten.
Ort & Uhrzeit: Mathilde Bar Ottensen, 20:00 Uhr
Preis: meist kostenlos / kleiner Beitrag
FLACKER – Konzert
Indie- und Punkrock-Konzert einer Hamburger Band.
Ort & Uhrzeit: Pony Bar, 20:00 Uhr
Preis: geringer Eintritt / Hutspende
Go Jazz! – Session mit Open Stage
Jazz-Session mit anschließend offener Bühne für Musiker:innen.
Ort & Uhrzeit: Alte Druckerei Ottensen, 20:00 Uhr
Preis: kostenlos (Anmeldung erforderlich)
Wrong Answers Only – Problem Solving Show
Comedy-Show, bei der bewusst falsche Lösungen präsentiert werden.
Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, 20:00 Uhr
Preis: 18,02€
Stand Up Komitee
Regelmäßiger Stand-up-Abend mit wechselnden Comedians.
Ort & Uhrzeit: Centralkomitee Hamburg, 20:00 Uhr
Preis: 16,88€
Reeperbahn – Lust und Laster Tour
Geführte Kieztour mit Geschichten, Bier und Schnaps.
Ort & Uhrzeit: Treffpunkt U St. Pauli, 20:00 Uhr
Preis: 25,00€
Bushido – „Alles wird gut“-Tour
Großes Arena-Konzert im Rahmen der Abschiedstour.
Ort & Uhrzeit: Barclays Arena Hamburg, 20:00 Uhr
Preis: ab ca. 67,75 €
