Blick auf die Elphie und Hamburg

Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg. Foto: picture alliance / HOCH ZWEI | Juergen Tap

Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Kreativ werden mit Bügelperlen

Kreativangebot für Kinder und Jugendliche mit Bügelperlen.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Bramfeld, 16:00–17:30 Uhr
Preis: kostenlos

Backstageführung „Disneys TARZAN“

Blick hinter die Kulissen des Musicals mit Infos zu Technik, Bühne und Ablauf.
Ort & Uhrzeit: Stage Theater Neue Flora, ab 16:00 Uhr
Preis: 32,00 €

Alexander Klaws (r) gemeinsam mit seinem Sohn Lenny bei Disneys Musical „Tarzan“ auf der Bühne. picture alliance/dpa/Stage Entertainment | Johan Persson
Polaris und das Rätsel der Polarnacht

Familien-Planetariumsshow über Polarlichter, Tag-Nacht-Zyklen und die Arktis.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, 16:00 Uhr
Preis: ab 12,00 Euro

Disneys Musical „TARZAN“

Großes Disney-Musical mit Luftakrobatik und Musik von Phil Collins.
Ort & Uhrzeit: Stage Theater Neue Flora, 18:30 Uhr
Preis: ca. 66,99

Disneys „Der König der Löwen“

Erfolgs-Musical mit afrikanischen Rhythmen und opulenter Inszenierung.
Ort & Uhrzeit: Stage Theater im Hafen, 18:30 Uhr
Preis: ab 59,19 €

& JULIA – Das Musical

Pop-Musical mit bekannten Chart-Hits und moderner Neuinterpretation der Romeo-und-Julia-Geschichte.
Ort & Uhrzeit: Stage Operettenhaus, 18:30 Uhr
Preis: ab 59,99 €

Der fliegende Holländer

Oper von Richard Wagner über Verdammnis, Erlösung und Sehnsucht.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, 19:00 Uhr
Preis: ab 12 €

Johannes Floehr – Comedy

Stand-up- und Literatur-Comedy mit politischem und gesellschaftlichem Humor.
Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, 19:00 Uhr
Preis: ab 23€

Johannes Floehr unterhält sein Publikum. picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto
Dixie-Swing-Abend

Live-Musikabend mit klassischem Dixie- und Swing-Jazz.
Ort & Uhrzeit: Bürgerhaus Meiendorf, 19:00 Uhr
Preis: kostenlos

Trio Alster Konfekt

Salonkonzert mit klassischem und unterhaltsamem Programm.
Ort & Uhrzeit: Theater der Parkresidenz Alstertal, 19:00 Uhr
Preis: 20,00€

Die drei ??? – Das Grab der Maya

Hörspiel-Erlebnis mit Visuals im Planetarium.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, 19:00 Uhr
Preis: ab 16,37€

Freche Möwe – Stand-up Comedy

Offene Comedy-Show mit mehreren Comedians und neuen Jokes.
Ort & Uhrzeit: Monkeys Music Club, 19:00 Uhr
Preis: 20,74€

Kribbeln in’n Buuk – Der Himmel voller Geigen

Plattdeutsche Komödie über Liebe, Dating und zweite Chancen.
Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, 19:30 Uhr
Preis: ab 33,04€

Ungeniert improvisiert

Improtheater-Abend mit spontanen Szenen und Publikumsimpulsen.
Ort & Uhrzeit: Theaterschiff Hamburg, 19:30 Uhr
Preis: ab 25,25€

Lesepremiere

Literarischer Abend mit zwei Autoren und neuen Texten.
Ort & Uhrzeit: Mathilde Bar Ottensen, 20:00 Uhr
Preis: meist kostenlos / kleiner Beitrag

FLACKER – Konzert

Indie- und Punkrock-Konzert einer Hamburger Band.
Ort & Uhrzeit: Pony Bar, 20:00 Uhr
Preis: geringer Eintritt / Hutspende

Go Jazz! – Session mit Open Stage

Jazz-Session mit anschließend offener Bühne für Musiker:innen.
Ort & Uhrzeit: Alte Druckerei Ottensen, 20:00 Uhr
Preis: kostenlos (Anmeldung erforderlich)

Wrong Answers Only – Problem Solving Show

Comedy-Show, bei der bewusst falsche Lösungen präsentiert werden.
Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, 20:00 Uhr
Preis: 18,02€

Bushido tritt am Abend in der Barcleys-Arena in Hamburg auf. picture alliance / PIC ONE | Peter Engelke
Stand Up Komitee

Regelmäßiger Stand-up-Abend mit wechselnden Comedians.
Ort & Uhrzeit: Centralkomitee Hamburg, 20:00 Uhr
Preis: 16,88€

Reeperbahn – Lust und Laster Tour

Geführte Kieztour mit Geschichten, Bier und Schnaps.
Ort & Uhrzeit: Treffpunkt U St. Pauli, 20:00 Uhr
Preis: 25,00€

Bushido – „Alles wird gut“-Tour

Großes Arena-Konzert im Rahmen der Abschiedstour.
Ort & Uhrzeit: Barclays Arena Hamburg, 20:00 Uhr
Preis: ab ca. 67,75 €

