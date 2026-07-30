Der Zug ist voll, die Sitzplätze sind belegt – und eine Reservierung fehlt. Müssen Reisende nun stundenlang stehen? Die Deutsche Bahn nennt sechs Möglichkeiten, doch nicht jeder freie Platz darf einfach genutzt werden.

Ah, hier ist noch Platz! Ist in den Wagen kein Sitz mehr frei, könnte man ja im Bordrestaurant des ICE sein Glück versuchen. Martin Schutt/dpa/dpa-tmn

Kein freier Sitzplatz weit und breit: Wer ohne Reservierung in einen vollen Zug steigt, muss mitunter lange stehen. Doch mit der richtigen Strategie lässt sich vielleicht trotzdem noch ein Sitzplatz finden.

Die Deutsche Bahn gibt sechs praktische Tipps für die Platzsuche. Selbst das Bordrestaurant kann dabei eine Option sein – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Am Bahnsteig richtig positionieren

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Die Reisenden verteilen sich nach Angaben einer Bahnsprecherin häufig stärker auf die Mitte des Zuges. Fahrgäste ohne Reservierung sollten sich deshalb schon am Bahnsteig möglichst weit vorn oder hinten aufstellen.

Wo die einzelnen Wagen und Sitzklassen halten, zeigt die Wagenreihung. Sie ist auf den Anzeigetafeln am Bahnhof sowie in der App „DB Navigator“ zu finden.

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Sitzplatz im vollen Zug finden: Zugpersonal um Hilfe bitten

Ist auf den ersten Blick nichts frei, lohnt sich eine Nachfrage beim Zugpersonal. Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter haben in der Regel einen guten Überblick über noch verfügbare Plätze.

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Nach Angaben der Bahn helfen sie Reisenden gerne bei der Suche nach einem freien Sitzplatz.

Kein Sitzplatz im vollen Zug? Nach 15 Minuten erneut suchen

Auch ein bereits reservierter Platz kann später noch frei werden. Nach der Abfahrt haben Reisende 15 Minuten Zeit, ihre Reservierung in Anspruch zu nehmen.

Danach erlischt sie und der Sitzplatz darf von anderen Fahrgästen genutzt werden. Die Bahn empfiehlt deshalb, nach Ablauf dieser Zeit noch einmal durch den Zug zu gehen und nach freien Plätzen Ausschau zu halten.

Upgrade in die 1. Klasse möglich? Ja, aber …

In der 2. Klasse herrscht dichtes Gedränge, während in der 1. Klasse noch mehrere Plätze frei sind. Einfach dort Platz zu nehmen, ist trotzdem nicht erlaubt.

Reisende mit einem Flexpreis-Ticket für die 2. Klasse können jedoch bis zehn Minuten nach der Abfahrt ein Upgrade buchen. Das ist über die App oder über „Bahn.de“ möglich.

Für Sparpreis- und Supersparpreis-Tickets wird diese Möglichkeit nicht angeboten.

Ohne Bestellung ins Bordrestaurant?

Im Bordrestaurant dürfen sich grundsätzlich auch Fahrgäste hinsetzen, die nichts essen oder trinken möchten. Vorrang haben laut Bahn allerdings Gäste, die etwas bestellen wollen.

Wird der Platz für diese Reisenden benötigt, bittet das Personal Fahrgäste ohne Bestellwunsch darum, den Platz zu wechseln. Wer die gesamte Fahrt im Bordrestaurant verbringen möchte, muss deshalb vermutlich gelegentlich etwas bestellen oder den Sitz früher oder später räumen.

Sitzplatz im vollen Zug: Ist Sitzen auf dem Boden erlaubt?

Als letzte Möglichkeit bleibt häufig nur der Boden. In den Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn ist es nicht ausdrücklich verboten, sich dort hinzusetzen.

Dabei dürfen die Gänge jedoch nicht blockiert werden. Andere Fahrgäste und das Zugpersonal müssen weiterhin problemlos durch den Wagen gehen können. (dpa/mp)