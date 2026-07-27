Kalk lässt Wasserkocher und Kaffeemaschinen schlechter arbeiten – und kann den Energieverbrauch erhöhen. Doch nicht jedes Hausmittel eignet sich für jedes Gerät. Ein Experte erklärt, wann Zitronensäure hilft und warum bei Essig Vorsicht geboten ist.

Regelmäßiges Entkalken lohnt sich: Ohne Kalkschicht braucht der Wasserkocher weniger Energie, um Wasser zu erhitzen. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Kalkablagerungen sehen nicht nur unschön aus. Sie können auch die Leistung von Haushaltsgeräten verschlechtern. Regelmäßiges Entkalken kann deshalb die Lebensdauer der Geräte verlängern und unnötige Reparaturen oder Neuanschaffungen verhindern.

Bei Wasserkochern kann Kalk eine isolierende Schicht bilden, erklärt René Rettig vom Berufsverband Hauswirtschaft. Das Wasser braucht dadurch länger, bis es heiß ist. Auch der Energieverbrauch kann steigen.

Wer Kaffeemaschinen und Wasserkocher regelmäßig entkalkt, hält sie daher nicht nur in Schuss, sondern kann zugleich Energie sparen. Bei der Reinigung kommt es allerdings auf das richtige Mittel und die passende Anwendung an.

Anzeige

Die richtige Dosierung ist entscheidend

Entscheidend sind laut Rettig die Dosierung und ein gezielter Einsatz. Zu viel Entkalker kann die Umwelt belasten. Ungeeignete Mittel können außerdem das Gerät beschädigen.

Anzeige

„Nachhaltig ist aus meiner Sicht, so wenig Mittel wie möglich, so gezielt wie nötig, keine unnötigen Duftstoffe, keine wilden Mischungen und immer gründlich nachspülen“, sagt Rettig.

Kalk besteht überwiegend aus mineralischen Ablagerungen. Dabei handelt es sich vor allem um Calcium- und Magnesiumverbindungen. Lösen lassen sich diese Ablagerungen insbesondere mit Säuren.

Anzeige

Geeignet sein können Zitronensäure, spezielle Entkalker sowie Essig oder verdünnte Essigessenz. Welches Mittel verwendet werden sollte, hängt jedoch vom jeweiligen Gerät und dessen Materialien ab.

Zitronensäure oder Essigsäure? Darum ist bei Essig Vorsicht nötig

Essig und Essigessenz riechen deutlich stärker als andere Entkalker. Sie können die Atemwege reizen und bei häufiger oder falscher Anwendung empfindliche Oberflächen angreifen.

Essigessenz sollte deshalb immer nur verdünnt und gezielt eingesetzt werden. Auch die Einwirkzeit spielt eine wichtige Rolle, wenn Materialschäden vermieden werden sollen.

Die Verbraucherzentrale NRW rät davon ab, Säuren über Nacht in Geräten einwirken zu lassen. Eine besonders lange Einwirkdauer bedeutet demnach nicht automatisch ein besseres Ergebnis.

So wird der Wasserkocher sauber

Für Wasserkocher eignet sich Zitronensäure grundsätzlich gut. Sie sollte nach Angaben von Rettig allerdings nicht stark erhitzt oder aufgekocht werden.

Beim Erhitzen kann sich aus dem Kalk und der Zitronensäure schwer lösliches Calciumcitrat bilden. Dadurch können im Wasserkocher neue Ablagerungen entstehen.

„Stattdessen besser die Zitronensäure in kaltem bis lauwarmem Wasser lösen, einwirken lassen und anschließend gründlich ausspülen“, rät Rettig. Danach sollte man ein- bis zweimal klares Wasser im Wasserkocher aufkochen und anschließend wegschütten.

Zitronensäure oder Essigsäure: Bei Kaffeemaschinen gelten besondere Regeln

Auch Kaffeemaschinen sollten regelmäßig entkalkt werden. Kalk kann den Wasserdurchlauf, die Temperatur, den Geschmack und die Leistung der Maschine beeinträchtigen.

Für einfache Filterkaffeemaschinen kann laut Rettig ein geeigneter Kaffeemaschinenentkalker sinnvoll sein. Bei Kaffeevollautomaten sollten Nutzer dagegen keine Experimente mit verschiedenen Hausmitteln machen.

Hier gelten die Angaben des Herstellers. Verwendet werden sollte der für das jeweilige Gerät vorgesehene Entkalker.

Der Grund: In Vollautomaten sind unterschiedliche Materialien verbaut. Dazu gehören Dichtungen, Schläuche, Metalle und Kunststoffteile. Sie können jeweils anders auf ungeeignete Reinigungsmittel reagieren.

Schon beim Gerätekauf auf Entkalker achten

Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt, bereits beim Kauf eines Kaffeevollautomaten oder eines anderen Geräts auf die spätere Reinigung zu achten. Die Geräte sollten sich demnach umweltfreundlich ohne Sulfamidsäure entkalken lassen.

Das sei sowohl für das Trinkwasser als auch für die Umwelt von Vorteil. Die Verbraucherzentrale stellt online eine Übersicht bereit, aus der hervorgeht, welche Reinigungsmittel Sulfamidsäure enthalten und welche nicht.

Natron und Gebissreiniger sind keine gute Wahl

Hausmittel wie Natron und Backpulver werden beim Entkalken laut Rettig häufig überschätzt. Es handelt sich nicht um klassische Entkalker. Sie können höchstens einen gewissen unterstützenden Effekt haben.

Von Gebissreinigern für Haushaltsgeräte rät der Experte ab. Diese Produkte seien für einen anderen Zweck entwickelt worden.

Besonders vorsichtig sollte man bei Geräten sein, in denen Wasser für Getränke oder Lebensmittel erhitzt wird. Dort sollten keine Mittel verwendet werden, deren Rückstände, Schaumbildung oder Materialverträglichkeit nicht für diesen Einsatz vorgesehen sind. (dpa/mp)