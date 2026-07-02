Ein paar freie Tage sollen Erholung bringen. Doch offene Aufgaben können im Kopf weiterlaufen – und genau das macht Abschalten oft so schwer.

Besonders Unerledigtes beschäftigt uns und kann uns im Urlaub an der Erholung hindern. Christin Klose/dpa-tmn

Endlich frei, kein Termindruck, keine festen Termine. Ein Kurzurlaub klingt nach der perfekten Gelegenheit, um Liegengebliebenes abzuarbeiten.

Doch genau da beginnt das Problem: Wird aus der freien Zeit schnell eine verlängerte Arbeitswoche?

Zeigarnik-Effekt: Warum offene Aufgaben im Kopf bleiben

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„Unerledigte Dinge schwirren oft im Kopf herum“, sagt Maike Sauermann. Sie ist Wirtschaftspsychologin und Gesundheitswissenschaftlerin bei IFBG, ehemals Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung.

Dahinter steckt ein psychologisches Phänomen: der sogenannte Zeigarnik-Effekt. Unerledigte oder unterbrochene Dinge bleiben demnach besonders präsent im Gedächtnis. Das kann dazu führen, dass man im Urlaub innerlich unruhig bleibt. Wer ständig an die Steuererklärung oder den ausstehenden Arzttermin denkt, entspannt oft nicht richtig.

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Wann Erledigen im Urlaub helfen kann

Ist der Druck hoch, kann es sinnvoll sein, einen Teil des Liegengebliebenen bewusst anzugehen. „Wenn unerledigte Aufgaben als erdrückend erlebt werden, entlastet es, sie gezielt abzuarbeiten“, sagt Sauermann.

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Doch daraus sollte kein Dauerprogramm werden. Die Gesundheitsexpertin warnt davor, den Urlaub komplett in Pflichterfüllung zu verwandeln.

Klare Zeiten für Orga-Kram setzen

Besser sei ein klarer Rahmen. Zum Beispiel: „Am Montag von 10 bis 12 Uhr kümmere ich mich um Organisatorisches – danach ist wirklich frei.“

Solche Absprachen mit sich selbst helfen, nicht in einen Dauer-Erledigungsmodus zu rutschen. So bleibt Raum für echte Erholung.

Zeigarnik-Effekt: Kurzurlaub zu Hause kann zur Falle werden

Besonders groß ist die Gefahr, wenn der Kurzurlaub zu Hause stattfindet. Im gewohnten Umfeld fallen einem ständig weitere unerledigte Dinge ins Auge. Da ist die Schublade, die man schon lange ausmisten wollte. Oder die E-Mails, die noch unbeantwortet sind.

Wer in vertrauten Mustern bleibt, gerät schnell in einen Strudel aus „Das mache ich auch noch eben“. „Am Ende kommt die Erholung zu kurz“, sagt Sauermann. Ein Ortswechsel kann helfen, aus diesen gewohnten Mustern auszubrechen. „Wegfahren ist dann eine gute Sache“, so Sauermann. (dpa/mp)